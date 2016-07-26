Петропавловск-Камчатский, 26 июля, 2016, 08:22 — ИА Регнум. На Камчатке в поселке Усть-Камчатск, в котором проживают почти 5 тысяч человек, из кранов местных жителей идет непригодная для питья вода. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора края Лариса Шунина, жители жалуются, что она имеет мутный цвет и тухлый запах.

Вода должна быть чиста

Люди утверждают, что если воду отстаивать, то на дне посуды появляется илистый осадок.

«Сейчас местным прокурором начата проверка. В частности, вскоре должен прибыть специалист Роспотребнадзора, который возьмет пробы», — сказала Лариса Шунина.

Тем временем, глава района Павел Кошкарев заявил корреспонденту ИА REGNUM, что ничего не знает об этих жалобах.

«Лично у меня или в администрации поселка таких жалоб от людей нет. Вода сейчас нормальная из крана идет. Я не понимаю, откуда такие слухи. Сейчас мы все проверяем. В частности, уже обследован главный наш водопровод. Там все в порядке. Завтра у нас большое совещание, на котором мы будем все выяснять, где и у кого, что произошло», — сказал собеседник агентства, отметив, что все социальные объекты работают в штатном режиме.

Глава района также добавил, что пока нет никаких анализов воды, которые бы доказывали, что она не пригодна для питья.

Поселок Усть-Камчатск (административный центр Усть-Камчатского района) расположен в 760 км северо-восточнее от города Петропавловск-Камчатского.