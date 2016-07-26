Москва, 26 июля, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал комментировать информацию СМИ о якобы связи Российской Федерации (РФ) со взломом электронной почты Демократической партии США.

И электронную переписку можно украсть

Перед началом встречи с госсекретарем США Джоном Керри американская сотрудница СМИ спросила главу МИД РФ, действительно ли Москва причастна к «данному инциденту».

«Я не хотел бы использовать слова из четырёх букв», — сказал он, пишет RT.

Отметим, что дипломаты РФ и США проводят 26 июля переговоры в Лаосе.

24 июля глава предвыборного штаба бывшей первой леди Хиллари Клинтон Робби Мук заявил, что правительство России стоит за публикацией корреспонденции Национального комитета Демократической партии (НКДП).

По словам официального лица, это было сделано с целью поддержать предвыборную кампанию претендента на кресло президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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