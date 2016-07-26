Петербургские гурманы заморили червячка на свежем воздухе
Санкт-Петербург, 26 июля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Любители вкусно поесть собрались в минувшие выходные в Санкт-Петербурге на большом летнем фестивале. Местом проведения мероприятия «О, да! Еда!», проходившего в модном нынче формате массового пикника, стал ЦПКиО на Елагином острове. За участниками развлекательного гастрономического действа понаблюдал корреспондент ИА REGNUM.
Организаторы фестиваля пытались гармонично сочетать в своем «меню» разные «блюда» современного культурного досуга — доступную еду, музыку и спорт, приправив их уличным искусством и подав на «тарелке» семейного отдыха в главном городском парке.
Большой летний фестиваль в Петербурге представлял широкую гастрономическую панораму города — от пользующейся устойчивым спросом так называемой «здоровой пищи» до набирающего популярность качественно нового стритфуда. А чтобы «правильная» еда лучше усваивалась, насыщенную гастрономическую программу разбавили яркими спортивными акциями и культурными развлечениями.
Тема фестиваля в 2016 году — «Приготовлено в России». Поэтому главными героями в этот раз были фермеры, создающие уникальные региональные продукты, шеф-повара и рестораторы, формирующие идеологию новой русской кухни.
На протяжении двух дней мастера из лучших ресторанов Петербурга и хозяева лавок с фермерскими продуктами радовали произведениями кулинарного искусства и свежими плодами всех пришедших на Елагин остров.
На фестивале можно было посетить мастер-классы лучших шеф-поваров Петербурга и Москвы в «Гастрономическом театре», детскую кулинарную школу, а также практику по йоге на Масляном лугу.
На «Кулинарной сцене» при участии поваров, рестораторов, критиков, фуд-блогеров, а также известных моделей и телеведущих, прошли кулинарные баттлы. Для всех желающих научиться готовить фирменные блюда именитых шефов работала Кухня «О, да! Еда!». А в школе рестораторов «Экспрессо» прошел курс лекций от ведущих экспертов для начинающих коллег и тех, кто только планирует открыть свое дело в ресторанной индустрии.