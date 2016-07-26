Санкт-Петербург, 26 июля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Любители вкусно поесть собрались в минувшие выходные в Санкт-Петербурге на большом летнем фестивале. Местом проведения мероприятия «О, да! Еда!», проходившего в модном нынче формате массового пикника, стал ЦПКиО на Елагином острове. За участниками развлекательного гастрономического действа понаблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оргинальная подача

Юлия Карнаева ИА REGNUM Очень концентрированный грейпфрутовый сок

Организаторы фестиваля пытались гармонично сочетать в своем «меню» разные «блюда» современного культурного досуга — доступную еду, музыку и спорт, приправив их уличным искусством и подав на «тарелке» семейного отдыха в главном городском парке.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пикник на траве

Большой летний фестиваль в Петербурге представлял широкую гастрономическую панораму города — от пользующейся устойчивым спросом так называемой «здоровой пищи» до набирающего популярность качественно нового стритфуда. А чтобы «правильная» еда лучше усваивалась, насыщенную гастрономическую программу разбавили яркими спортивными акциями и культурными развлечениями.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Русский стиль

Тема фестиваля в 2016 году — «Приготовлено в России». Поэтому главными героями в этот раз были фермеры, создающие уникальные региональные продукты, шеф-повара и рестораторы, формирующие идеологию новой русской кухни.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Посуда для пикника

На протяжении двух дней мастера из лучших ресторанов Петербурга и хозяева лавок с фермерскими продуктами радовали произведениями кулинарного искусства и свежими плодами всех пришедших на Елагин остров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Яблоки в карамели

На фестивале можно было посетить мастер-классы лучших шеф-поваров Петербурга и Москвы в «Гастрономическом театре», детскую кулинарную школу, а также практику по йоге на Масляном лугу.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Черное мороженное

На «Кулинарной сцене» при участии поваров, рестораторов, критиков, фуд-блогеров, а также известных моделей и телеведущих, прошли кулинарные баттлы. Для всех желающих научиться готовить фирменные блюда именитых шефов работала Кухня «О, да! Еда!». А в школе рестораторов «Экспрессо» прошел курс лекций от ведущих экспертов для начинающих коллег и тех, кто только планирует открыть свое дело в ресторанной индустрии.