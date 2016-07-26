Москва, 26 июля, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) может сократить число членов сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро до 40 человек, так как некоторые спортсмены не соответствует выдвинутым требованиям организации. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные неназванные источники.

Олимпийские виды спорта

По данным издания, чтобы «отсеять» спортсменов РФ, которые подверглись недостаточно строгой антидопинговой проверке, Международный олимпийский комитет воспользуется услугами независимого эксперта.

Источники газеты считают, что после данной процедуры состав сборной России может сократиться до 40 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля исполком МОК не дисквалифицировал сборную России и оставил международным спортивным федерациям право допуска спортсменов к ОИ-2016. Не смогут принять участие в ОИ-2016 только те спортсмены, которые были раньше уличены в применении допинга.

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2016 состоится на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро 5 августа. Завершатся спортивные мероприятия — 21 августа.

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