Токио, 26 июля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Молодой мужчина, который подозревается в нападении на постояльцев пансионата для людей с ограниченными возможностями в Японии, сдался властям. Об этом сообщает во вторник, 26 июля, телекомпания ВВС.

Убийства

Трагедия произошла накануне, 25 июля, в городе Сагамихара в префектуре Канагава. По предварительным данным, в результате нападения погибли 19 человек, еще 45 получили ранения.

Мотивы молодого человека пока остаются для сотрудников полиции загадкой, однако известно, что сейчас он находится без работы.

«Он (подозреваемый) пришел в полицию со словами «это сделал я», — говорится в сообщении. — Его имя также не называется, известен его возраст — 26 лет».

По данным полиции, подозреваемый ранее работал в общественном «Саду лилий в Цукуи», в 40 км к юго-западу от столицы.

В настоящее время устанавливаются подробности данного происшествия.

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