Пекин, 26 июля, 2016, 06:26 — ИА Регнум. Информация о заражении гражданина Китая лихорадкой Рифт-Валли подтвердилась на официальном уровне. Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи КНР опубликовала заявление, согласно которому в Китае примут дополнительные меры по предотвращению эпидемии опасного заболевания.

vrachfree.ru Лихорадка Рифт-Валли

Первым пациентом в Китае стал 45-летний мужчина из провинции Хэнань, вернувшийся недавно из Анголы. В ходе первичного опроса мужчина сообщил, что почувствовал ухудшение состояния еще 14 июля во время пребывания в Анголе, однако гражданин КНР не стал обращаться за медицинской помощью. 21 июля по прилету в Китай мужчина был осмотрен специалистами карантинного бюро, после чего его срочно доставили в больницу, где его диагноз был подтвержен, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время мужчина находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Несмотря на то, что факт распространения смертельной болезни остается на крайне низком уровне, органы здравоохранения КНР рекомендуют гражданам проявлять максимальную бдительность во время нахождения в странах Африки и Южной Америки. В случае резкого ухудшения самочувствия необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Лихорадка Рифт-Валли — острое арбовирусное заболевание, которым, как правило, болеют животные. Однако в случае передачи болезни от животного к человеку, высока вероятность смерти последнего. Инкубационный период составляет от 2 до 6 дней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 г. власти КНР ужесточили меры по предотвращению эпидемии лихорадки Зика. Так, во всех крупных аэропортах и вокзалах появились экспресс-лаборатории, позволяющие оперативно выявлять зараженных.