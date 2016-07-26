Вашингтон, 26 июля, 2016, 05:38 — ИА Регнум. Новейший американский тяжелый атомный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) вновь не принят военными, сообщает CNN.

(сс) Aidan P. Campbell Авианосец «Джеральд Форд»

По информации телеканала, тестировщиков Пентагона не устраивает взлетно-посадочная система корабля, системы управления воздушным движением, самообороны авианосца и погрузки боеприпасов. Принятие на вооружение самого дорогого корабля в мире, стоимость которого оценивается в $13 млрд, отложено до начала 2017 года.

Напомним, строительство атомного авианосца Gerald R. Ford началось в 2009 году. Корабль должен был вступить в строй в сентябре 2014 года.