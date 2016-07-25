Афганистан попросит Россию помочь в борьбе с ИГ
Москва, 26 июля, 2016, 01:55 — ИА Регнум. Советник президента Афганистана по безопасности Ханиф Атмар заявил, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приглашены в Кабул для обсуждения поставки в эту страну российского вооружения, сообщает RT.
Атмар заявил, что в ходе его визита в Москву будут обсуждаться важные вопросы экономической и политической сфер. Отмечается, что Кабул также намерен попросить Москву о помощи в борьбе с терроризмом.
«Мы запросили их визит в Афганистан и будем приветствовать его в любое время», — сказал Атмар.
Советник афганского президента отметил, что с Патрушевым будут обсуждаться поставки российского оружия, а также российских вертолётов Ми-35. Пока, как подчёркивает Атмар, соглашение «не финализировано».
«Речь идёт о Ми-35. На переговорах мы обсудим поставки вертолётов, оружия и экипировки», — сказал он.
Атмар подчеркнул, что Кабул заинтересован в помощи Москвы в противостоянии террористической угрозе, исходящей от группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России).