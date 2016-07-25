Мадрид, 26 июля, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Большинство зарубежных — как поражение. Когда дым военных действий на полях околоспортивных и околоолимпийских сражений рассеялся, оказалось, что не все так блестяще для нас и не все так провально для них. Условия, которые требуется соблюсти российским спортсменам в индивидуальном порядке, оставляют большой простор для чиновничьего произвола на уровне международных федераций и в очередной раз нарочито демонстрируют двойные стандарты. При детальном анализе обе стороны — и казавшиеся довольные решением россияне и недовольные итоговым допуском России в Играм конкуренты — понимают одно и то же: в итоге МОК просто «перевел стрелки». Сняв с себя ответственность за «бан» для Москвы и предоставив малопочетное право ссориться и пикироваться с Кремлем (и лично с Путиным, отмечают некоторые наиболее агрессивные издания) международным федерациям.

nnm.me Билеты на XXII Олимпийские игры 1980 г

«Томас Бах — человек, который не осмелился изгнать Россию с Игр». С такого заголовка начало свою кавалерийскую атаку испанское электронное издание El Confidencial.

«Бах, заступая на пост главы МОК в 2013 году, заявлял, что видит своей целью сделать олимпизм более устойчивым и управляемым, более прозрачным и чистым. Для этого ему необходимо было принять какое-то глобальное, запоминающееся решение. Он не воспользовался сегодня предоставленным шансом. Некоторые СМИ в эти дни говорили, что именно отстранением России от Олимпиады он мажорно завершит свой первый цикл правления МОК», — в расстроенных чувствах пишет корреспондент Гонсало Кабеса.

«Российский допинг, систематизированный на государственном уровне — самое большое потрясение, которое испытало олимпийское движение со времени его возрождения (Пьером Кубертеном — прим. ИА REGNUM ). Некоторые говорят, что его можно было бы приравнять к бойкоту Игр 1980 года в Москве, но то был не спорт, а политика. Здесь же мы имеем дело с раздорами в олимпийской семье на основе нарушения кодекса профессиональной спортивной этики. А это не пустой звук. МОК не наложил санкции на Россию, перетолкнув тем самым горячую картофелину решения международным федерациям», — подчеркивает автор.

«Бах всегда был в хороших отношениях с Путиным. Путин был первым, кто позвонил Баху с поздравлениями после его избрания главой МОК. Журналисты теперь сомневаются в том, что Бах независим. Точно так же, как сомневаются и в независимости некоторых глав федераций — Джанни Инфантино (футбол) или Хулио Маглионе (плавание), тоже продемонстрировавших близкие отношения с российским лидером. Российская допинговая система — редкий случай в мировом спорте и на него надо было отреагировать жестко, как это сделали ИААФ и ВАДА. Но не все так поступят».

«Спас ли Пудель Путина для России Олимпийские Игры?», — не особенно заботясь о соблюдении норм вежливости вопрошает британская The Daily Mail. — Россия избежала олимпийского «бана» благодаря личным отношениям президента МОК и российского лидера. А ведь накануне решающего воскресенья (24 июля — прим. ИА REGNUM ) всему миру казалось, что вопрос решен и России укажут на дверь».

Разочарование, которое испытывают сотрудники Daily Mail понятно: именно это издание «бежало впереди паровоза», оповестив мир в субботу, что России Олимпиада не светит, решение об отстранении сверстано, осталось его только документально оформить, а воскресные телефонные переговоры верхушки МОК — не более чем дань формальностям. И тут вдруг такой облом. Чтобы показать, что дело нечисто, таблоид опубликовал фото, на котором Владимир Путин и Томас Бах поднимают бокалы с шампанским накануне Игр в Сочи в 2014.

«Мистер Бах переложил ответственность за неприятное для Кремля решение с себя на плечи руководителей 28 международных спортивных федераций. Теперь он может наслаждаться своим кофе, дожидаясь итогов. Многие спортсмены — информаторы проявили гражданское мужество, сообщив о случаях применения допинга, но все их старания пошли прахом. А главный информатор — российская бегунья Степанова из-за принятых под руководством Баха условий допуска российских атлетов на Олимпиаду остается за бортом этих соревнований. Слабо верится в то, что кто-то в будущем захочет информировать ВАДА о других нарушениях, видя судьбу Юлии Степановой», — заключает корреспондент газеты Эмили Кент Смит.

(Согласно условиям МОК, на Олимпиаду не допускаются спортсмены, хотя бы раз уличенные в употреблении допинга. Пусть даже и отбывшие полностью наказание за это. Степанова в свое время была дисквалифицирована за применение стимулирующих препаратов).

«Кому нужна такая Олимпиада? — патетически восклицает корреспондент немецкой Frankfurter Allgemeine Петер Штурм. — Решение МОК — это проявление трусости. Это — девальвация всех ценностей, которые он якобы защищал. Всеобъемлющая допинговая система, созданная в России, обнаружена, существование ее доказано и задокументировано на международном уровне. Что еще должно произойти, чтобы так называемые хранители чистоты олимпийских идеалов, решились, наконец, на адекватные меры наказания нарушителей?»

«Престиж Путина, конечно, пострадает от того, что выявлена его связь с допинговым скандалом. Но Путин не будет Путиным, если не отпразднует решение МОК как свою победу над теми, кто нападал на Россию. Хозяин Кремля отныне будет думать, что за границами его страны живут одни трусы. И нет сомнения, что такой человек, как он, не упустит шанса воспользоваться этим», — уверен Штурм.

«Владимир Путин способен напугать, — заявляет в редакционной статье американское издание The Wall Street Journal. — Только страхом можно объяснить то, что МОК постановил не отстранять Россию от Игр в Рио».

Американское СМИ отмечает, что «всеобъемлющий доклад ВАДА разоблачил масштабную государственную программу применения стимулирующих средств на Олимпиаде в Сочи, однако МОК оказался не в состоянии согласиться со своими же антидопинговыми правилами. В результате российская команда все-таки поедет в Бразилию, а Юлия Степанова, разворошившая это осиное гнездо, останется за бортом Игр».

«Показательные коллективные санкции против России, которым призывало Всемирное Антидопинговое Агентство (ВАДА) не реализованы, — констатирует корреспондент швейцарского издания Le Temps Фредерик Коллер. — Стоит ли этому удивляться, если принять во внимание, что исключить Россию означает восстановить против себя не только ее людей в многочисленных международных федерациях, но и тех, кто с ними сотрудничает? Кроме того, отстранение России увеличило бы пропасть в отношениях между ней и Западом. Кремль дал понять, что все международные спортивные федерации находятся под его политическим прессом».

Но самый убойный заголовок оказался в это «хоре возмущенных плакальщиков» у германского таблоида Bild. Состоял он всего из двух слов, приправленных восклицательным знаком и разящих наповал: Putins Pudel! (Пудель Путина!).

Под заголовком следует целая вереница фотографий, отражающих контакты Владимира Путина и Томаса Баха едва ли не пошагово: рукопожатие, бокалы с шампанским, разговоры «на ушко» друг другу (не забудем, Владимир Владимирович свободно изъясняется по-немецки). Экспозиция подобрана по принципу, который лучше всего иллюстрирует цитата из А. Розенбаума: «да как ловко: со слезой, да с картинкою…».

«Все последние месяцы Бах тянул время. Теперь ясно, что для того, чтобы дать возможность России поехать на Игры. Мы видим, что глава МОК — на коротком поводке у Путина. Как пудель».

Резким диссонансом в этом потоке обвинений и приговоров прозвучал голос корреспондента британской The Independent Мэри Дежевски, считающей, что МОК принял правильное решение.

«Причин этому несколько, — пишет Дежевски. — Во-первых, отцепив Россию от Игр, мы бы превратили ее из преступницы в жертву. Все бы тут же начали ее жалеть и кричать, что здесь никакого спорта, а только лишь политика. Во-вторых, проблема коллективной и индивидуальной ответственности. Олимпиада — это индивидуальные достижения, они выше национальных результатов (официальный командный зачет на Олимпийских Играх не ведется — прим. ИА REGNUM). Запрет России на участие опорочил бы этот идеал. В-третьих, закономерен вопрос: почему российских участников летних Игр — 2016 наказывают за то, что сделали участники Зимних Игр — 2014? А после того, как никто не нашел бы ответа на этот вопрос, пришлось бы искать ответ на следующий: почему российские антидопинговые власти в Сочи оказались под столь слабым надзором? Если этот надзор вообще был».

«Принятое МОКом решение гарантирует, что Россия не уйдет обиженной и не начнет спрашивать, а стоит ли соответствовать международным антидопинговым правилам, если они для россиян они — одни, а для всех остальных — другие?»