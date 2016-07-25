Москва, 26 июля, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Бегунья Юлия Степанова, гражданка России, на основе показаний которой было инициировано расследование о применении допинга российскими спортсменами, обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК), попросив пересмотреть решение о недопуске её к участию в предстоящих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает Reuters.

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Российская бегунья и её муж Виталий Степанов направили соответствующее обращение на имя генерального директора МОК Кристофа де Кеппера.

«Мы с почтением отклоняем Ваше приглашение в качестве зрителей и любезно просим, чтобы Вы отнеслись к Юлии со справедливым отношением, которого она заслуживает», — говорится в обращении. В обращении также говорится, что принятое МОК решение в отношении Степановой «несправедливо, так как основывается на ошибочных и ложных заявлениях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля по решению комиссии по этике МОК Степанова не была допущена к участию в Олимпиаде-2016 в связи с тем, что спортсменка ранее употребляла допинг. Степанова и её муж были приглашены на Игры «только в качестве зрителей».

Напомним, супруги Степановы сделали заявление, что в РФ действует государственная «система допинга». За это заявление Степановы получили от Всемирного антидопингового агентства (WADA) деньги, а участие всех российских спортсменов в Олимпиаде было поставлено под угрозу.