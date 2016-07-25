Вашингтон, 26 июля, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Информация том, что рядом с провинцией Анбар в Ираке террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) был сбит американский военный самолёт, не соответствует действительности. Об этом сообщается в официальном Twitter центрального командования США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рожки

«Сообщения об уничтожении ИГИЛ американского самолёта возле Анбара не соответствует действительности. Все самолёты США и коалиции в настоящее время находятся на месте базирования», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля телеканал «Аль-Джазира» передал информацию о том, что в провинции Анбар, близи базы Айн-аль-Асад, сбит самолёт ВВС США. В данной провинции идут затяжные бои между правительственными силами Ирака и отрядами ИГ (запрещено в России).

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