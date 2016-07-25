Заречный, Свердловская область, 26 июля, 2016, 00:15 — ИА Регнум. «Я был впечатлен тем уровнем компетенций и развития ядерных технологий, который мы увидели в России. Впрочем, будучи заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии и руководителем Департамента ядерной и физической ядерной безопасности МАГАТЭ, мне особенно приятно было увидеть при каждом взаимодействии с различными ведомствами в России, что основной упор в проектах делается на безопасность», — заявил по итогам поездки на Белоярскую АЭС в составе делегации послов МАГАТЭ Хуан Карлос Лентихо.

atomic-energy.ru Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800

«Я считаю очень позитивным, что Россия развивает эти технологии не только для использования на внутринациональном рынке, но и для экспорта за рубеж. Кроме того, считаю очень важным активность России в продвижении безопасности», — сказал он, добавив, что России он увидел профессионалов высокого уровня, которые «очень сильно и по-настоящему привержены не только развитию ядерных технологий, но и развитию очень эффективной культуры безопасности, что для меня является особенно важным».

По его мнению, очевидно, что технология быстрых реакторов является одним из сценариев будущего развития различных технологий по производству энергии. «Развитие ядерных технологий, особенно в области быстрых реакторов, возможно только в развитых странах, обладающих огромным опытом в ядерной сфере. Конечно, в будущем быстрые реакторы могут сыграть большую роль, хотя, оговорюсь, каждая страна сама решает, как составить энергобаланс, который наилучшим способом будет удовлетворять ее потребности в электроэнергии», — считает Лентихо.

Основной целью Росатома при организации визита послов, по мнению Лентихо, было показать, что функционирование объектов использования атомной энергии может происходить должным образом с точки зрения технологий и безопасности.

«Думаю, такие поездки могут помочь в расширении осведомленности и изучении различных подходов к атомной энергии в разных странах. Я подчеркну — ядерные технологии всегда являются одним из возможных сценариев развития энергетики, но окончательный выбор относится к компетенциям национальных властей, которые обладают необходимыми инструментами и данными для принятия решений. И в этом процессе принятия решений им приходится учитывать и имеющиеся технологии, и социальные ожидания, и общественную приемлемость той или иной технологии. Я считаю особенно важным то, что технологии могут и должны развиваться только при соблюдении высокого уровня безопасности. И такие инициативы, как эта поездка, помогают распространить понимание того, что развитие ядерных технологий должно соотноситься с концепцией постоянного повышения уровня безопасности», — сказал он.

Также он отметил очень хорошее взаимодействие предприятий атомной промышленности со средой, в которой они работают, особенности с населением, живущим рядом с объектами использования атомной энергии. «Еще большее впечатление на меня произвело очень тесное взаимодействие между госкорпорацией, атомными предприятиями и общественностью», — отметил Лентихо.

Виллем ван де Ворде, постоянный представитель Бельгии при международных организациях в Вене считает, что такие поездки чрезвычайно важны «для того, чтобы мы получили четкое понимание того, как в реальности выглядят ядерные технологии, которые мы днями напролет обсуждаем в Вене». «Это познавательный визит, в ходе которого мы многое узнали о конкретных применениях ядерных технологий. УЭХК, на котором мы побывали, является, пожалуй, одним из самых важных в мире предприятий по обогащению урана. Так что нам была предоставлена уникальная возможность увидеть, как работает комбинат», — сказал он.

Постоянный представитель Словакии при международных организациях в Вене: Ольга Алгаерова отметила, что для представителей стран, развивающих атомную энергетику, а в их число входит и Словакия, где активно используется российское оборудование и технологии, такие поездки очень интересны. «Мы обсуждаем новые формы сотрудничества, и совсем по-другому воспринимается в реальности то, о чем когда-то мы могли лишь прочитать на бумаге. Наша группа состоит из 20 дипломатов. Это традиционная поездка представителей разных стран при международных организациях в Вене в Россию, каждый год дипломаты посещают различные объекты использования атомной энергии в вашей стране. Для меня это первая поездка, и она производит огромное впечатление, особенно посещение Белоярской АЭС, где мы увидим уникальные «быстрые» реакторы», — сказала она.

«Российская сторона продемонстрировала большую открытость, мы смогли задать любые вопросы и получили ответы. Это очень важно, потому что в атомной энергетике должна быть прозрачность, чтобы страны могли открыто сотрудничать друг с другом и в рамках работы в МАГАТЭ. Для Словакии атомная энергетика — это очень перспективное направление развития», — пояснила Алгаерова.

«В первую очередь, я хотел бы отметить, что мы очень рады побывать на российских предприятиях атомной отрасли. Российское правительство и Росатом выступили с отличной инициативой пригласить постпредов при МАГАТЭ, чтобы они могли на собственном опыте составить впечатление о возможностях России в области мирного использования атомной энергии. В связи с этим, нам было очень интересно увидеть прекрасные объекты и уровень технологического превосходства, которого Россия и Росатом достигли за эти годы, и теперь Росатом открыт для международного сотрудничества. Для нас это уникальная возможность», — отметил Рафаэль Мариано Гросси, постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене.

«На заводе УЭХК мы увидели первоклассное предприятие по обогащению урана, которое, насколько я понимаю, является уникальным. Думаю, что для любого человека, интересующегося вопросами атомной отрасли, такая поездка дает уникальные возможности. Кроме того, мы смогли увидеть природную красоту региона, побывали на культурных мероприятиях, что делает наш опыт незабываемым», — рассказал он.

На сегодняшний день Белоярская АЭС — единственная в мире атомная станция, работающая по технологии реакторов на быстрых нейтронах. Помимо Белоярской АЭС, гости также побывали на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Целью приглашения дипломатов на атомные предприятия Урала было продемонстрировать зарубежным партнёрам технологические достижения российской атомной отрасли: от эффективного обогащения природного урана до использования уран-плутониевого топлива в быстрых реакторах, позволяющих «дожигать» отработавшее топливо других АЭС и сформировать замкнутый ядерно-топливный цикл.