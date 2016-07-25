Москва, 25 июля, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергает обвинения болгарского военного ведомства в нарушении Воздушно-космическими силами России воздушного пространства военного блока НАТО. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 25 июля, официальный представитель министров обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

anjči Болгарский флаг

Он отметил, что Минобороны РФ с нескрываемым удивлением узнало о заявлении главы военного ведомства Болгарии Николая Ненчева о якобы росте нарушений в прошлом месяце некой «болгарской зоны ответственности воздушного пространства НАТО» российскими военными самолетами с «выключенными транспондерами».

Конашенков заявил, что прежде всего хотелось бы пояснений, насколько далеко от воздушных границ Болгарии простираются границы воображаемой министром обороны этой страны зоны ответственности воздушного пространства НАТО.

Также представитель Минобороны подчеркнул, что российские военные самолеты действительно в плановом режиме регулярно выполняют полеты над акваторией Черного моря. При этом маршруты их полета пролегают в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Конашенков особо подчеркнул, что все самолеты летают с включенными транспондерами.

Что касается претензий Болгарии, то они голословны, так как никаких официальных обращений в адрес российской стороны не было.

«Поэтому прежде чем заявлять на телекамеру о принимаемых болгарским военным ведомством «превентивных мерах» реагирования, рекомендовали бы господину министру для начала проверить доклады своих подчиненных о реальном положении дел», — заключил Конашенков.