Багдад, 25 июля, 2016, 22:55 — ИА Регнум. В иракской провинции Анбар, где идут затяжные бои между иракскими правительственными силами и отрядами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сбит американский военный самолет. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Air Combat Command Американские военные самолёты

Телеканал сообщает, что Американский военный самолет сбит близи базы Айн-аль-Асад на западе провинции аль-Анбар в Ираке. «Аль-Джазира» ссылается на некий информационный ресурс, близкий к террористам ИГ.