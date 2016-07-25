Москва, 25 июля, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Платный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшая российская бегунья Юлия Степанова попросила пересмотреть решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске сборной России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает Reuters.

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«Решение МОК является несправедливым, так как основано на неверных и ложных заявлениях», — заявила Степанова.

Напомним, МОК принял решение допустить сборную России на Олимпиаду в Рио, но с условием, что на Игры поедут лишь те спортсмены, которые не были ранее дисквалифицированы за допинг. При этом сама Степанова ранее попалась на использовании допинга и на Олимпиаду не поедет.

Степанова также заявила, что решение МОК противоречит предыдущим вердиктам Спортивного арбитражного суда (CAS) и скажется на появлении новых информаторов в будущем.

Напомним, именно Степанова вместе со своим мужем Виталием заявила, что в России действует государственная «система допинга». За это она получила деньги от WADA. После этого WADA спустило всех собак на российский спорт и поставило под угрозу участие российских спортсменов на Олимпиаде.