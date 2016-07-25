Севастополь, 25 июля, 2016, 22:12 — ИА Регнум. Для приведения автодорожной сети Севастополя к нормальному состоянию необходимо превратить дополнительно выделяемые правительством средства в регулярную помощь. Об этом губернатор Сергей Меняйло заявил 25 июля в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sarah Lang Ремонт дороги

«При условии ежегодного финансирования в объеме 500 млн, с учетом нашего бюджета, к 2020 году практически 100 процентов дорог приведем к нормативному состоянию», — заявил губернатор.

Он выразил благодарность за финансирование дорожного строительства и обратился к правительству с просьбой о дополнительных вливаниях. «Если мы ежегодно будем дополнительно получать 500 млн рублей к 1,269 млрд рублей, предусмотренных бюджетом, то мы сроки приведения всей дорожно-транспортной сети выполним», — подчеркнул Меняйло.

По словам губернатора, автодороги в городе находятся в неутешительном состоянии: в настоящее время 43% городских дорог и 60% мостов и путепроводов не соответствуют нормативным требованиям или габаритам. В своем докладе он представил объекты, включенные в госпрограмму развития автомобильных дорог Севастополя на 2016 год. Это часть федеральной целевой программы по ремонту и реконструкции дорожного покрытия в стране.

Напомним, 25 июля в Севастополе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в совещание, посвященное перспективам развития дорожного хозяйства в Крымском федеральном округе. В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, полпред президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев.