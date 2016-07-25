Париж, 25 июля, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не верит во вступление Турции в Европейский союз в обозримом будущем, передает Die Zeit.

Vera Kratochvil Турция и Евросоюз

«Я считаю, что Турция в нынешнем виде не в состоянии вскоре вступить (в ЕС — ИА REGNUM ), впрочем и даже не в течение длительного периода», — сказал Юнкер в интервью французскому каналу France 2.

Если Турция снова введет смертную казнь, то Брюссель немедленно прекратит переговоры о членстве, пригрозил он. Стране со смертной казнью нет места в Евросоюзе, добавил люксембургский политик.