Симферополь, 25 июля, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Правительство РФ дополнительно выделило пять млрд рублей межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности в Крымском федеральном округе. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведева заявил 25 июля на совещании в Севастополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На прошлой неделе на заседании правительства было одобрено распоряжение о выделении дополнительно 4,5 млрд рублей Республике Крым и 500 млн Севастополю. Это постановление я подписал, оно позволит решить наиболее острые сегодня проблемы. Надеюсь, работы начнутся в ближайшее время», — сказал Медведев.

Распределением бюджетных средств по субъектам КФО займется Росавтодор. Деньги пойдут на финансирование дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Медведев обратился к главам субъектов КФО, подчеркнув, что средства должны «начать работать» как можно быстрее. Он также обратил внимание на необходимость тщательного контроля за ходом строительных работ.

«Этими возможностями дополнительного финансирования дорожного строительства нужно максимально рационально распорядиться… Важно, чтобы буквально на следующей неделе выходила строительная техника», — заявил премьер-министр.

Напомним, 25 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Севастополе совещание, посвященное перспективам развития дорожного хозяйства в Крымском федеральном округе. В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, полпред президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев.