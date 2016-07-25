Берлин, 25 июля, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предостерегает от преждевременного осуждения мусульманских беженцев после нападений в Вюрцбурге и Ансбахе, передает Die Zeit.

Микеланджело Караваджо. Святой Иероним. 1606

«Мы знаем, что беженцы ни святые, ни грешники», — сказал министр вечером на телеканале ZDF. Но нельзя и утверждать, что они представляют большую угрозу, считает де Мезьер.

Он рекомендует гражданам ФРГ относиться к беженцам дружелюбно, открыто, не недоверчиво, но и не наивно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Что касается пострадавших, то сначала сообщалось о девяти раненных, позже число пострадавших увеличилось до 12. В другом нападении 19 июля в Вюрцбурге 17-летний выходец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения, атаковавший был ликвидирован немецкой полицией.