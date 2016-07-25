Москва, 25 июля, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Международная федерация плавания (FINA) приняла решение не допустить семерых российских пловцов до летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба FINA.

Ian Barbour Пловцы

Сообщается, что до Олимпийских игр в Рио не будут допущены следующие российские пловцы и пловчихи: Юлия Ефимова, Михаил Долгалюк, Наталья Ловцова, Никита Лобинцев, Владимир Морозов, Дарья Устинова и пловчиха на открытой воде Анастасия Крапивина.

«Семь российских пловцов не имеют права соревноваться на Олимпийских играх в Рио», — сказано в сообщении FINA.

Уточняется, что Лобинцев, Морозов и Устинова не допущены до Олимпиады из-за того, что их фамилии упоминаются в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, а Довгалюк, Ефимова, Ловцова и Крапивина не допускаются к Играм из-за проблем с допингом в прошлом.

Спортсмены уже подали иск на решение FINA, но до Олимпиады осталось совсем мало времени, так что шансов попасть на нее у них почти нет.