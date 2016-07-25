Штутгарт, Германия, 25 июля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Лидер фракции «Альтернатива для Германии» Баден-Вюртемберга Йорг Мойтен призывает расколовшуюся партию объединиться в течение следующих трех недель, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

jeanbaptisteparis Воссоединение

«Я хочу, чтобы мы достигли соглашения до собрания партии 14 августа», — заявил в интервью FAZ. Мойтен считает, что партия АдГ не должна быть представлена двумя различными фракциями в Баден-Вюртемберге, иначе это приведет к опасным испытаниям на прочность.

Лидер другого крыла фракции Хайнер Мерц также стремится к быстрому объединению противоборствующих лагерей.

Напомним, 5 июля в правой партии Альтернатива для Германии произошел раскол после разногласий, вызванных обвинениями в антисемитизме в адрес ее члена в ландтаге земли Баден-Вюртемберг — Вольфганга Гедеона.

Председатель АдГ Йорг Мойтен и двенадцать других депутатов покинули фракцию в штутгартском парламенте. Причина решения — конфликт из-за Гедеона, говорит Мойтен. При новом голосовании о выведении из состава АдГ депутатов не удалось набрать необходимых двух третей голосов. Федеральное правление правой партии поддержало Мойтена, являющегося также вице-председателем Альтернативы для Германии.