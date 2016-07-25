Москва, 25 июля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. ОАО «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, и Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ «НЦССЧ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ) подписали договор о поддержке высокотехнологичной медицинской помощи. Средства на сумму около 20 миллионов рублей будут предоставлены Центру для оказания помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Подписи под соглашением, подписание которого состоялось в ходе медицинской конференции НЦССХ им. А.Н. Бакулева, поставили директор Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, доктор медицинских наук, академик РАН и РАНМ Лео Бокерия и генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

На выделенные средства Бакулевский центр проведет 70 экстренных операций детям, которые остро нуждаются в помощи, но при этом не имеют бюджетной квоты на ее оказание. Помимо этого, специалисты Бакулевского центра проведут диспансерное обследование на высокопрофессиональном уровне по сердечно-сосудистой и сопутствующей патологиям в Кировско-Апатитском районе Мурманской области и Балаковском районе Саратовской области, где, соответственно, находится горнообогатительный комбинат «Апатит» и его Балаковский филиал по выпуску удобрений (Группа «ФосАгро»).

По словам Лео Бокерии, «сегодня, на мой взгляд, имеет место историческое событие, когда один из крупнейших в мире производителей удобрений протягивает руку гуманитарной помощи бюджетной организации в форме увеличения объемов помощи детям. Это очень значимое событие, поскольку в этом году произошло достаточно существенное уменьшение количественных объемов квотирования. После обращения в Правительство РФ с просьбой изучить возможность содействия со стороны коммерческих структур, мое письмо было распространено среди целого ряда крупнейших российских корпораций, широко известных во всем мире, и первой на нашу просьбу откликнулась компания «ФосАгро», которой мы очень благодарны».

В своем выступлении Андрей Гурьев поздравил руководство НЦССХ им. А.Н. Бакулева с 60-летним юбилеем, отметив, что «для нас большая честь и ответственность работать с ведущим в своей области научным центром и быть частью социальных программ, направленных на улучшение здоровья и снижение смертности населения России от сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках социальной ответственности, во всех регионах присутствия, «ФосАгро» активно реализует программы по гуманитарной поддержке программ и проектов в сфере медицины и здравоохранения, образования и культуры, молодежной политики и поддержки детского спорта, оказывает материальную помощь школам, детским домам, сиротским приютам и детским садам. И для нас, действительно, возможность поддержать НЦССХ им. А.Н. Бакулева — большая честь», подчеркнул А.Гурьев.