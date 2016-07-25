Париж, 25 июля, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Авиакомпания Air France-KLM ожидает, что на забастовку 27 июля придут 35% ее французского персонала, передает Reuters.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Из-за забастовки работоспособность корпорации упадет на 40% в магистральных полетах и на 25% в рейсах малой дальности.

Air France рассчитывает сохранить 90% дальних перелетов и 70% рейсов малой и средней дальности. Однако на некоторых из них количество пассажиров будет снижено.

Забастовки объявлены на период с 27 июля по 2 августа двумя из трех профсоюзов представляющих бортпроводников авиакомпании — SNPNC-FO и UNSA-PNC.