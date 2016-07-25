Киев, 25 июля, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Украинские власти в бессильной злобе снова протестуют против поездки председателя правительства Российской Федерации в Крым. Соответствующую ноту протеста направило в Москву министерство иностранных дел Украины.

ИА REGNUM Крымский полуостров

Сегодня, 25 июля, Медведев прибыл в Крым с рабочим визитом. Там он провел совещание по развитию автодорожной сети полуострова. Медведев рассказал, что на строительство автотрассы «Таврида», которая соединит Севастополь, Симферополь и Керчь с мостом через Керченский пролив, выделено более 100 млрд рублей. Глава правительства также призвал первых лиц полуострова лично контролировать строительство дорог.

Киев до сих пор считает Крым своей территорией. Волеизъявление народов полуострова, которые решили вернуться в состав России, украинские власти не интересует. Смириться с потерей полуострова украинские власти не хотят и постоянно твердят, что вернут себе эту территорию.

Москва не раз призывала Киев уважать выбор народов Крыма и смириться с реальностью.

Каждый раз, когда российские официальные лица совершают рабочие поездки на полуостров, Киев шлет в Москву протесты. Вот и теперь МИД Украины шлет гневную ноту на Смоленскую площадь, осуждающую визит Медведева в Крым без согласования с украинской стороной.