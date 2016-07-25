Тихвин, Ленинградская область, 25 июля, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Русские, карелы и вепсы вместе подарили Ленинградской области фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской». Праздник длился все выходные, 23−24 июля, в деревне Климово Бокситогорского района.

Константин Маковский. Боярыня у окна (фрагмент). 1885

Фестиваль «Родники земли Климовской» в этом году отметил десятилетний юбилей. Традиционно на его сцене выступают многочисленные фольклорные коллективы из Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей и республики Карелия. Задачей фестиваля является привлечение внимания к ценностям и культуре русского, карельского и вепсского народов.

2016 год в Ленинградской области объявлен Годом семьи, поэтому фестиваль в этот раз проходил под девизом «Дерево держится корнями, а человек семьей». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, программа началась с круглого стола на тему «Традиционная народная культура и ее роль в семейном воспитании». Участники рассказали о семейных обрядах каждого из трех народов: сватовстве и свадебных традициях, обычаях при рождении ребенка и крестинах. Также спикеры обсудили удачные методы обучения детей основам народной культуры.

24 июля посетителей ждал концерт коллективов народного творчества из разных регионов России. Так прозвучали песни на карельском языке в исполнении ансамбля «Корелочка» Климовского культурного центра, задорные перекрестные частушки ансамбля «Сударушка» и клуба игры «Забава» Боровичского района Новгородской области, русские песни, спетые ансамблями «Балалаечка» из поселка Чагоды Вологодской области, «Беседа» Дворца Культуры города Пикалево, «Околица» из города Бокситогорска, «Рябинушка» Борского культурного центра, «Селяночка» из деревни Самойлово, и солистки Любови Черемхиной из деревни Большой Двор Бокситогорского района.

Вокально-хореографический коллектив «Забава» из Олонца познакомил зрителей с традиционными карельскими танцами и вовлек их в свадебную игру. Ансамбль «Калинушка» из деревни Самойлово и Лариса Шубина из поселка Чагоды исполнили танцевальные номера. Также выступили фолк-группа «Корпи» Центра коренных народов Ленинградской области и ансамбль народной песни «Маков цвет» из города Суоярви, который находится в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

В течение всего дня работали Музей старины Климовского края и Чайный домик. В музее были представлены экспонаты краеведческого музея Климовской начальной школы «Корела», а также вещи, предоставленные жителями поселения. Любой желающий мог таким образом познакомиться с предметами быта предков, прикоснуться к старине. В Чайном домике гости фестиваля могли отведать чай, настоянный на разных травах, калиток и ржаных пирожков с капустой.

На ярмарке мастеров декоративно-прикладного творчества были представлены работы из глины, бисера, дерева, бересты, ткани. Маленькие гости фестиваля побывали в гостях у домовят, где научились создавать традиционных народных кукол.

Организаторы заранее попросили участников подготовить к празднику традиционные обереги семьи и рода. Они послужили в качестве украшения для общего Древа фестиваля, ставшего символом единения различных традиций в одной большой стране.

Праздник проводился при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

«Областная подпрограмма поддержки этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов работает уже два года, и из бюджета региона выделяются средства на проведение таких самобытных, красочных праздников. Они становятся более массовыми, разнообразными по формам, в них вовлекается больше мастеров народного декоративно-прикладного искусства, самодеятельных коллективов. В Бокситогорском районе, в частности, мы в дальнейшем планируем привлекать все больше местных жителей из окрестных деревень, сохраняя традиции коренных малочисленных народов, передавая их подрастающему поколению», — отметила председатель комитета Лира Бурак.