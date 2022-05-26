Уфа, 25 июля, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Бюджет в профиците

fotoblend Инъекция

18 июля ИА «Башинформ» сообщило, что бюджет Башкирии за первое полугодие 2016 года исполнен с профицитом 7,6 млрд рублей. Доходы регионального бюджета за январь-июнь с учетом безвозмездных поступлений составили 75,8 млрд рублей, что на 12,4% превышает аналогичный показатель прошлого года. Расходы профинансированы в объеме 68,2 млрд рублей — с ростом на 6,1% к уровню соответствующего периода 2015 года. Сумма налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов республиканской казны составила 58,4 млрд рублей. Это на 17,2% больше, чем в прошлом году. Основными источниками дохода остаются налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество организаций, акцизы, доходы от использования государственного имущества. В отраслевой структуре расходов бюджета Башкирии 77,8% всех расходов (или 53,1 млрд рублей) — социальная составляющая. В рейтинге регионов России по темпу роста бюджетных доходов регион поднялся с 40-го места в первом полугодии 2015 года на 22-е в первом полугодии 2016 года.

О пользе страхования

В этот и другие дни недели многочисленные СМИ возвращались к теме пожара на «Уфанефтехим» АНК «Башнефть. Так, «Горобзор» рассказал, что за взрыв на установке «Гидрокрекинг» завода «Башнефть-Уфанефтехим» АНК «Башнефть» может получить страховку до 23 миллиардов рублей. Договор страхования имущества НПЗ «Уфанефтехим», его машин и механизмов, а также риск перерыва в производственной деятельности был заключен в конце 2015 года между АНК «Башнефть» и Страховой группой «СОГАЗ», комбинированный лимит ответственности СОГАЗа по договору составляет 23 миллиарда рублей. Напомним, в результате пожара и последовавшего за ним взрыва в Орджоникидзевском районе Уфы ранним утром 16 июля 2016 года погибли 6 работников предприятия.

Чему они рады?

Ряд СМИ 18 июля отметил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов проинспектировал, как осуществляются автобусные перевозки в Уфе. Руководитель республики побывал на нескольких конечных остановочных пунктах. Микроавтобусы легальных перевозчиков выезжали на маршруты строго по расписанию, скопления людей на остановках не наблюдалось. Водители маршруток рассказали, что рады вступлению в силу Федерального закона №220. Кроме того, по данным участников рынка автобусных перевозок, с вступлением закона выручка официальных перевозчиков выросла в два раза. Следовательно, увеличатся и поступления в бюджет в виде налогов. Ситуацию на рынке автобусных перевозок решили за счет увеличения количества транспортных средств официальных автоперевозчиков, сообщили в Госкомтрансе РБ.

Реквием по мечте о турецких пляжах

19 июля «Общественная электронная газета» рассуждала о том, почему не оправдались надежды большинства жителей России на то, что турецкие курорты откроются снова. Автор публикации вспомнил, как после убийства российского летчика в ноябре 2015 года в Уфе разворачивалась «борьба со всем турецким». Граждан России больно задело то, что для них были закрыты турецкие курорты, турков пустые отели задели еще больнее.

«Дело в том, что решение Росавиации закрыть всё авиасообщение с Турцией — чего не было даже после ноябрьского обострения отношений — только подтвердило открытие всего российского общества: Турция действительно переродилась из «предбанника Европы» в какой-то филиал Ближнего Востока, аналог то ли Ирака, то ли Афганистана, где носят «калашников» и паранджу, — считает автор. — Не может быть отдыха в таких странах, и это, похоже, надолго. Самое печальное, что Турция сама этого добилась».

А были ли уговоры?

Газета «Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщила, что в Башкирии подал документы в избирком экс-премьер республики Раиль Сарбаев. В Госдуму по Салаватскому одномандатному округу №7 его выдвинула «Справедливая Россия». Основным соперником экс-премьера выступит выдвиженец «Единой России», глава регионального управления Федеральной службы судебных приставов Зариф Байгускаров. По данным издания, башкирские власти всю прошлую неделю уговаривали Сарбаева отказаться от участия в выборах. Напомним, что с подачи регионального УФСБ в 2011 году в отношении Раиля Сарбаева, который после смены главы региона в 2010 году ушел с должности премьера, было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в растрате 1,6 млн руб. В 2013 году суды окончательно оправдали экс-чиновника. Он был полностью реабилитирован. В 2014 году Сарбаев попытался участвовать в выборах главы республики от партии «Гражданская сила», но на этапе сбора подписей партия внезапно отозвала его кандидатуру под предлогом, что кандидат «совершал деяния, противоречащие интересам партии».

А СУ слушает, да строит

Ряд СМИ 19 июля сообщил, что в Уфе незаконное строительство пяти многоэтажек обошлось компании в полмиллиона рублей штрафа. В Уфе надзорное ведомство обнаружило незаконную стройку в северо-западной части микрорайона Затон.

В ходе проверки исполнения градостроительного законодательства было установлено, что ООО «Группа компаний «СУ-10» возводит в Затоне сразу пять многоквартирных жилых домов без специальных на то разрешений. В отношении компании возбудили административное производство по статье «строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без разрешения на строительство». Арбитражный суд республики по требованию прокуратуры обязал ООО «Группа компаний «СУ-10» заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Прибыльны три банка из пяти

20 июля ряд СМИ сообщил, что три из пяти банков, зарегистрированных в Башкирии, получили по итогам первого полугодия 2016 года прибыль. С чистой прибылью завершили период Промтрансбанк (92,9 млн рублей — в шесть раз больше первого полугодия 2015 года), Башкомснаббанк (32,25 млн рублей — в пять раз меньше соответствующего периода 2015 года) и Башкирский промышленный банк (6,33 млн рублей — на 17% ниже аналогичного периода 2015 года). Два башкирских банка — Социнвестбанк и «Уральский капитал» — получили по итогам полугодия чистый убыток в размере 262,49 млн рублей и 27,98 млн рублей соответственно. Первое полугодие 2015 года СИБ завершал с прибылью в размере 6,24 млн рублей, «Уралкапиталбанк» — с убытком в размере 78,11 млн рублей.

Мы выбираем, нам обещают

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» в этот день сделало обзор предвыборных обещаний политических партий. Для завоевания симпатий избирателей большинство крупных партий уже начали использовать свои проекты как эффективный механизм агитационной работы. Первопроходец здесь «Единая Россия», реализующая на протяжении более 10 лет порядка 40 проектов.

Кроме того, единороссы обещают организовать на селе фельдшерско-акушерские пункты, которые были оптимизированы в период господства партии в парламенте России. Коммунисты же требуют, чтобы пенсия составляла не менее 50% от средних зарплат по регионам. Кроме того, в Башкирии они выступают за национализацию «Башнефти».

«Справедливая Россия» ожидаемо требует социальной справедливости. Она выступает за введение прогрессивной шкалы для подоходного налога и отмену транспортного. В ЛДПР требуют госмонополии на алкоголь, табак и сахар. Либерал-демократы также традиционно приняли за основу своей программы яркие национально ориентированные лозунги и тему защиты «русского мира».

Смертельные прививки

Ряд СМИ сообщил, что в городе Октябрьский по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка — за 8 дней до смерти девочке сделали прививку. 7 июня в городе Октябрьский врач детской поликлиники ввела 10-месячной девочке вакцину против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС). На следующий день состояние здоровья малышки резко ухудшилось, 10 июня ее госпитализировали в тяжелом состоянии в Детский стационар городской больницы №1, 15 июня девочка скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Это второй случай смертельной прививки малолетнему ребенку в Башкирии летом этого года. 4 июля в реанимации детской больницы №17 города Уфы также скончалась девочка, которой 29 июня в поликлинике была сделана плановая прививка.

Стали меньше вводить

21 июля «Business FM Уфа» отметило, что в Башкирии уменьшился объем введенного в эксплуатацию жилья. По итогам первого полугодия, снижение произошло на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015. По подсчетам Росстата, общая площадь введенного жилья в 2016 году составила 1 млн 154 тысячи кв. м. В целом по стране показатель уменьшился на 9,2%. В эксплуатацию ввели 442,2 тысячи квартир общей площадью 31,5 млн кв. м. При этом в ряде регионов отмечаются большие объемы жилищного строительства, в их числе и Башкирия.

Легко ли быть молодым?

Ряд СМИ в этот день освещал тему молодёжной безработицы в республике. В 2015 году в органы службы занятости Башкирии в поисках подходящей работы обратились 31 тысяча человек в возрасте до 29 лет, что составило 32,3% от численности всех обратившихся граждан. Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов считает, что в настоящее время одной из наиболее острых социальных проблем является безработица среди молодежи, в том числе выпускников профессиональных учебных заведений. На 1 июля в центрах занятости населения республики состояли на учете в качестве безработных 4,4 тысячи человек в возрасте до 29 лет, или 18% общей численности безработных.

Из них 478 человек — выпускники образовательных организаций. При этом с начала 2016 года уровень общей безработицы в республике снизился с 6,1% до 5,8%.

Прибыль растёт, но медленно

ИА «Башинформ» 21 июля отметило, что крупные и средние предприятия Башкирии по итогам января-мая 2016 года получили прибыль (сальдированный финансовый результат) в размере 70,3 млрд рублей. Это на 1,4% больше сопоставимого показателя 2015 года. Статистическое исследование не коснулось малых предприятий, банков, страховых и бюджетных организаций. Доля убыточных организаций увеличилась с 22,3 до 24,4%, сумма убытка сократилась более чем в семь раз — до 7,8 млрд рублей. На конец апреля текущего года просроченная кредиторская задолженность крупных и средних организаций составила 23,9 млрд рублей (4% от общей суммы). Просроченная дебиторская задолженность — 39,3 млрд рублей (9,1% от общей задолженности).

Самая богатая уфимка

22 июля издание «Уфа-пресс» отметило, что в рейтинге Форбс фигурируют трое уроженцев Башкирии, они заняли 9, 43 и 47 строчки в ТОП-50 самых богатых и знаменитых граждан России. Певица Земфира на 9 строчке рейтинга с $6 млн, в списке она выше, чем поп-певцы Тимати, Полина Гагарина и Дима Билан. На 43 месте списка модель «из Сибая» Ирина Шейк (Шайхлисламова). Она известна тем, что на Олимпиаде в Сочи несла табличку «Россия» и встречалась с футболистом Криштиану Роналду. За год Шейк заработала $1,1 млн долларов. На 47 строчке рейтинга богатых новичок Даниил Квят. 22-летний уроженец Уфы сейчас лицо страны на гонках Формулы-1. За год он заработал $1 млн.

Назвал безосновательными

Ряд СМИ в это день отметил, что президент АНК «Башнефть» Александр Корсик в интервью Башкирскому спутниковому телевидению рассказал о последствиях взрыва на заводе «Башнефть-Уфанефтехим». По словам президента компании, выплаты страховой компании семье каждого из шести погибших составят около 4 млн рублей. Что касается материального ущерба предприятия, то президент «Башнефти» подчеркнул, что на фоне трагедии с гибелью людей это не является первоочередным вопросом для компании.

По мнению Александра Корсика, ЧП никак не скажется на стоимости акций «Башнефти» на фоне вероятной продажи основного федерального пакета в скором времени: «Рынок не отреагировал, рынок видит, что объем производства «Башнефти» практически не изменился».

Опасения насчет ухудшения экологической обстановки в Уфе в связи со взрывом президент компании назвал безосновательными.

Кто виноват в смоге в Башкирии?

Между тем тема экологической безопасности региона, насыщенного гефтехимическими предприятиями, поднималась и в этот день. 20 июля уфимцы и жители городов начали жаловаться на смог и дымку, слабо пропускающую солнечные лучи. Прозвучала версия, что смог и пожар на НПЗ как-то связаны между собой. По данным пресс-службы ГУ МЧС Башкирии, в Промзону Уфы неоднократно направлялась передвижная экологическая лаборатория, но вывод оставался прежним — на уфимских нефтезаводах никаких утечек или пожаров нет.

Объяснение смогу дали специалисты Башгидромета. По их данным, дым в Башкирию пришел вместе с воздушной массой из Ханты-Мансийского автономного округа. Согласно данным метеорологов Башкирии, а также по сообщениям региональных СМИ, сильное задымление от пожаров наблюдалось также в соседних областях — в Кирове, Перми, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге и на большей части Западной Сибири.

Эвакуация не понадобилась

23 июля в ряде СМИ обратили внимание на заявление спикера Госсобрания РБ о том, что его поездки связаны исключительно с работой. Константин Толкачев не подтвердил слухи о том, что власти республики покинули территорию Уфы из-за смога. Так, в социальных сетях политик написал, что выезды за пределы Уфы осуществляются исключительно по долгу службы. Также Толкачев рассказал, что всегда поддерживает связь со своими коллегами, которые находятся на своих рабочих местах. Он уверяет, что метеорологические условия не столь критичные, чтобы думать об эвакуации.

Шлагбаум-нелегал

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день сообщила, что прокуратура Гафурийского района наказала предприимчивого дельца, который загородил дорогу к реке Зилим около деревни Юрмаш и стал брать деньги со всех, кто хотел провести время на живописном берегу. Но наживаться на отдыхающих долго не получилось. Прокуратура района возбудила на предпринимателя дело. Суд постановил — оштрафовать бизнесмена. Кроме того, прокуратура направила еще один иск в суд — просит снести незаконно установленный шлагбаум. Но до рассмотрения не дошло, мужчина согласился с доводами законников и освободил путь для всех желающих.

На свободу с чистой совестью

«МедиаКорСеть» сообщила, что в Башкирии за первые полгода на свободу из исправительных учреждений вышло почти 2,5 тысячи человек. За первое полугодие 2016 года целиком отбыли срок 1 тысяча 292 осужденных, при этом 756 человек освобождено условно-досрочно. Сидящим 355 преступникам заменили наказание на более мягкое, как правило, исправительные работы. Еще 30 человек освобождены от дальнейшего пребывания в исправительных учреждениях по другим основаниям. По сравнению с первым полугодием 2015 года число освободившихся уменьшилось почти на 400 человек. Высокий показатель прошлого года объясняется амнистией, приуроченной к 70-летию Победы.

Австрийцы из-за немцев запретили башкирам играть с турками

24 июля ИА «Башинформ» проинформировало, что в связи с непростой обстановкой в соседней Германии австрийские власти запретили ФК «Уфа» проводить встречу с турецким клубом «Бешикташ». В настоящее время предпринимаются попытки найти другого спарринг-партнера для башкирского клуба. О времени и дате встречи будет сообщено дополнительно. ФК «Уфа» на этот день планировал в Австрии провести встречу с чемпионом Турции.

Коммунальщики возвращают присвоенное

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии жителям вернули 28,4 млн рублей, которые они переплатили за коммунальные услуги. Согласно заявлению, сделанному госкомитетом по жилищному и строительному надзору Башкирии, в 2016 года жители Башкирии более 12 тысяч раз обращались к представителям ведомства с жалобами, в том числе и на неправильное начисление квартплаты. Собственно, количество заявлений относительно неправильного начисления квартплаты составило 35% от общего числа жалоб.

По итогам проведенных проверок, жителям Башкирии была возвращена сумма в размере 28,4 миллиона рублей, которые были незаконно начислены за коммунальные услуги. В отношении управляющих компаний было вынесено 492 предписания. В общей сложности в 2016 года было выдано около 2,6 тысяч предписаний, составлено 797 административных протокола, вынесено 657 постановлений об уплате штрафов: недобросовестным коммунальщикам придется пополнить казну на 12,3 миллиона рублей.