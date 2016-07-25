Калуга, 25 июля, 2016, 19:30 — ИА Регнум. 25 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в рабочем совещании руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций городской управы.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги

На совещании обсудили предстоящий «Фестиваль общественного самоуправления», который будет проходить в Калуге с 5 по 11 сентября. Поводом для него послужило 15-летие первой калужской территориальной общины — «Правобережье». О том, как пройдет это событие, участникам совещания рассказала депутат Городской Думы города Калуги Эльвира Капитонова.

«15-летие ТОС «Правобережье» является одним из важных событий не только для жителей микрорайона Правобережья, но и для всего территориального общественного самоуправления нашего города, — отметила Эльвира Капитонова — За 15 лет ТОСовское движение расширило свои границы и стало неотъемлемой частью общественной жизни, объединив всех активных жителей во благо своего города. В настоящий момент на территории муниципального образования «Город Калуга» действует 56 территориальных общин, которые объединяют более 85% населения. С 5 по 11 сентября мы предлагаем организовать Фестиваль территориальных общественных самоуправлений, в рамках которого состоится празднование 15-летнего юбилея ТОС «Правобережье». Основной целью юбилейных мероприятий является повышение статуса и общественного имиджа территориальных общин в муниципальном образовании «Город Калуга».

Одним из важных направлений фестиваля станет строительство, реконструкция и реставрация объектов городской среды в микрорайоне, в частности планируется установить информационный стенд «План развития микрорайона», открыть общественный центр для жителей, создать небольшой сквер перед учреждением дополнительного образования «Галактика» и провести комплекс ремонтных работ по асфальтированию улицы Г. Димитрова и ремонту тротуаров по улицам Г. Димитрова и Спартака, установка новые игровые комплексы».

От имени ассоциации ТОС Эльвира Капитонова обратилась к руководителям муниципалитета с просьбой оказать содействие в проведении мероприятий. Градоначальник Константин Горобцов поддержал это начинание и дал соответствующие поручения руководителям структурных подразделений управы.

Глава городского самоуправления Александр Иванов в свою очередь отметил, что первоочередная и главная задача ТОС — сплочение граждан и власти с одной благой целью: сделать наш город благоустроенным, а жизнь калужан комфортной.

«Совсем скоро, уже в сентябре, свой День рождения отметит община «Правобережье». 15 лет со дня создания общины прошли с колоссальной пользой. Посещая микрорайон «Правобережье», отрадно видеть все те положительные изменения, которые произошли там за последние годы: чистые, благоустроенные дворы, великолепные зеленые зоны, современные детские площадки. Но, несомненно, еще есть над чем работать. Членам общины хочется пожелать такой же энергичной, плодотворной, успешной работы и в дальнейшем», — заключил глава городского самоуправления Александр Иванов.