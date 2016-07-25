Ереван, 25 июля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Ситуация с захваченным зданием полка патрульно-постовой службы полиции в столице Армении пока остается неразрешенной. Члены вооруженной группы, хотя и отпустили всех заложников, однако объявили, что не намерены сдаваться и готовы идти до конца для достижений своих целей.

Photolure Здание правительства Армении

Как известно, главными требованиями вооруженной группы «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») являются освобождение одного из лидеров «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна, арестованного месяц назад по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов и отставка ныне действующего руководства страны.

Как отметил в беседе с ИА REGNUM председатель партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян, пока члены вооруженной группы не сложили оружие, говорить о возможном выполнении каких-то условий бессмысленно.

«Мы не имеем права допустить в Армении вооруженный переворот. Когда оружие будет сложено и процесс перейдет в законное поле, президент страны примет Жирайра Сефиляна, и последний сможет представить свои предложения. Тогда стороны способны достичь любого решения», — отметил Исагулян.

Он подчеркнул, что на данный момент любые перемены сразу будут восприняты как результат применения силы, что в будущем обязательно будет иметь свои последствия. «Они воодушевятся этой победой, и неясно: сложат ли они оружие после этого, или совершат что-то другое», — отметил Исагулян.

Он добавил, что если все же нынешнее правительство подаст в отставку, то на первый план выйдет проблема новых кадров. «Я всегда говорил, что при любом назначении важно, чтобы люди, занимающие те или иные должности были патриотами. У нас настолько «раздутые» структуры, где чиновники руководствуются исключительно собственными интересами», — добавил Исагулян.

В свою очередь председатель фонда «Против правового произвола», первый oмбудсмен Армении Лариса Алавердян отметила, что в случаях, когда правительство неоднократно доказывает свою недееспособность, оно само должно быть заинтересовано в отставке.

«Когда люди берутся за оружие, это говорит о существующих в стране нерешенных проблемах, при чем нет никакого сигнала к тому, что эти проблемы хотя бы начнут решаться», — добавила Алавердян.

Она подчеркнула, что даже в сложившейся ситуации, когда идет девятый день захвата здания ППС от действующих властей не поступает никаких мессиджев о том, что они намерены решительно поменять что-то.

«При необходимости, отставку правительства может инициировать сам президент, понимающий, что из-за него (правительства) под ударом оказывается вся страна. Вот и все. Речь идет о том, что это можно сделать и мирным путем, и, как ни печально, вооруженным, что сейчас и делается», — отметила Алавердян.

Отвечая на вопрос, есть ли в Армении люди, которые смогут сменить нынешних членов правительства, Алавердян ответила, что их очень много. «Когда звучит такой вопрос, создается впечатление, что мы живем в полуграмотной стране. На самом деле все не так. Общество спокойно может выдвинуть из своей среды профессионалов во всех областях», — добавила Алавердян.

Она также подчеркнула, что в случае, когда в стране царит порядок, социальная, правовая и экономическая справедливость, никаких восстаний быть не может.

17 июля вооруженная группа, называющая себя «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), протаранив на грузовике железные ворота полка ППС полиции, захватила территорию и взяла в заложники полицейских. Среди заложников оказались также генерал и полковник полиции, которые были направлены на переговоры.

«Сасна црер» требуют освободить одного из лидеров «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна, арестованного месяц назад по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а до этого задержанного по подозрению в планах по захвату зданий посредством вооруженной группировки. Вооруженная группа, во время нападения которой погиб один полицейский, требует также отставки президента Армении Сержа Саргсяна.