Архангельск, 25 июля, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В Архангельской области началась процедура слияния двух национальных парков «Онежское Поморье» и «Национальный парк «Кенозерский». Завершить ее планируют к началу осени. Кто из сотрудников останется и войдет в новую структуру — пока неизвестно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Елена Шатковская.

Илья Репин. На мостике в парке. 1879

По ее информации, на данный момент запущен процесс реорганизации нацпарка «Онежское Поморье». Проводится ревизия, проверка документации. «Безусловно, реорганизация процесс болезненный. Офис нацпарка «Онежское Поморье», расположенный в Северодвинске, планируется закрыть. Там останется лишь отдел охраны и оперативной группы. Всем сотрудникам нацпарка будет предложено ездить на работу в Архангельск, так как основной офис расположен в областном центре. Разумеется, не всех это устраивает. Коллектив хороший, настоящие профессионалы своего дела. Надеемся, что получится его сохранить. На данный момент запущен процесс реорганизации нацпарка, который планируем завершить к осени 2016 года», — сказала Елена Шатковская.

Исполняющий обязанности директора национального парка «Онежское Поморье» Евгений Буторин пока осторожен в высказываниях на данную тему. Он отметил, что пока учреждение работает в обычном режиме и подчеркнул, что «всю работу, обозначенную государственным заданием, выполняет в полном объеме».

«Возможно, согласно новому штатному расписанию некоторые сотрудники попадут под сокращение. Никаких официальных документов о том, что офис нацпарка в Северодвинске будет закрыт, к нам не поступало. Как будет организована работа после реорганизации пока сказать трудно. Надеемся, что все наработки и коллектив получится сохранить», — сообщил Евгений Буторин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2016 года при крушении вертолета в Ямало-Ненецком АО погиб директор национального парка «Онежское Поморье» Олег Продан. Продан отправился в Арктику на легком вертолете Robinson, в Ямало-Ненецком автономном округе вертолёт упал, все три человека находившиеся на борту погибли: пилот Михаил Фарих, Олег Продан и Алексей Фролов.

Справка:

Национальный парк «Онежское Поморье» создан постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года. Занимает площадь 201 668 гектаров (включая земли лесного фонда площадью 180 668 гектаров и земли водного фонда площадью 21 000 гектаров (без изъятия их из хозяйственной эксплуатации) в акватории Унской губы Белого моря). Парк находится в Архангельской области, на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря.