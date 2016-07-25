В Архангельской области запущен «болезненный процесс» объединения нацпарков
Архангельск, 25 июля, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В Архангельской области началась процедура слияния двух национальных парков «Онежское Поморье» и «Национальный парк «Кенозерский». Завершить ее планируют к началу осени. Кто из сотрудников останется и войдет в новую структуру — пока неизвестно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Елена Шатковская.
По ее информации, на данный момент запущен процесс реорганизации нацпарка «Онежское Поморье». Проводится ревизия, проверка документации. «Безусловно, реорганизация процесс болезненный. Офис нацпарка «Онежское Поморье», расположенный в Северодвинске, планируется закрыть. Там останется лишь отдел охраны и оперативной группы. Всем сотрудникам нацпарка будет предложено ездить на работу в Архангельск, так как основной офис расположен в областном центре. Разумеется, не всех это устраивает. Коллектив хороший, настоящие профессионалы своего дела. Надеемся, что получится его сохранить. На данный момент запущен процесс реорганизации нацпарка, который планируем завершить к осени 2016 года», — сказала Елена Шатковская.
Исполняющий обязанности директора национального парка «Онежское Поморье» Евгений Буторин пока осторожен в высказываниях на данную тему. Он отметил, что пока учреждение работает в обычном режиме и подчеркнул, что «всю работу, обозначенную государственным заданием, выполняет в полном объеме».
«Возможно, согласно новому штатному расписанию некоторые сотрудники попадут под сокращение. Никаких официальных документов о том, что офис нацпарка в Северодвинске будет закрыт, к нам не поступало. Как будет организована работа после реорганизации пока сказать трудно. Надеемся, что все наработки и коллектив получится сохранить», — сообщил Евгений Буторин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2016 года при крушении вертолета в Ямало-Ненецком АО погиб директор национального парка «Онежское Поморье» Олег Продан. Продан отправился в Арктику на легком вертолете Robinson, в Ямало-Ненецком автономном округе вертолёт упал, все три человека находившиеся на борту погибли: пилот Михаил Фарих, Олег Продан и Алексей Фролов.
Справка:
Национальный парк «Онежское Поморье» создан постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года. Занимает площадь 201 668 гектаров (включая земли лесного фонда площадью 180 668 гектаров и земли водного фонда площадью 21 000 гектаров (без изъятия их из хозяйственной эксплуатации) в акватории Унской губы Белого моря). Парк находится в Архангельской области, на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря.