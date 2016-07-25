Брюссель, 25 июля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Европейского союза Рикардо Кардосо признал наличие «серьезных лазеек» в регулировании приобретения и хранения огнестрельного оружия в блоке, передает Daily Mail. По его словам, Еврокомиссия (ЕК) уже направила предложения по ужесточению правил.

Ken Оружие с патронами

После расстрела в Мюнхене вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль призвал ужесточить законы о ношении оружия. Убивший 10 прохожих 18-летний иранец предположительно приобрел огнестрельное оружие незаконно по интернету.

Если пакет предложений ЕК будет принят, то это «еще больше усложнит приобретение огнестрельного оружия в Европейском союзе, позволит лучше отслеживать законно хранящиеся огнестрельные оружия и усилит сотрудничество между всеми государствами-членами», — говорит Кардосо. Исполнительный орган ЕС выдвинул свои предложения еще в ноябре и дожидается ответа Европарламента и 28 стран-членов.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Шинас отметил, что ЕС держит открытыми свои двери для ищущих убежища и спасающихся от войны и преследований. В то же время, по его мнению, европейцы должны защищаться от нападений на их образ жизни.