Берлин, 25 июля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер говорит, что распорядился о расширении присутствия сил безопасности в аэропортах, вокзалах и других местах в Германии, передает ABC News. Такие меры приняты после серии нападений, в том числе в Мюнхене и Ансбахе.

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Де Мезьер призвал население не паниковать, добавив, что «естественно, люди обеспокоены и спрашивают, стоит ли им изменить свои маршруты. Мы не должны. … мы должны продолжать жить наши свободные жизни».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Что касается пострадавших, то сначала сообщалось о девяти раненных, позже число пострадавших увеличилось до 12. В другом нападении 22 июля немец иранского происхождения насмерть расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра в городе Мюнхен.