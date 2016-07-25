Тбилиси, 25 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Президент Турции Эрдоган одним махом поймал двух зайцев — переломил армию и нейтрализовал оппозицию. Кроме того, устранил очень многих людей, которых считал противниками своей идеологии, и не оставил на своем политическом поприще ни одного противника. Так охарактеризовал последствия подавления военного переворота в Турции грузинский эксперт Мамука Арешидзе в интервью изданию «Квирис палитра».

Sergei ~ 5of7 Два зайца

Эксперт предполагает, что в этой ситуации Эрдоган примет ту Конституцию, которая его устраивает, и его власть в результате станет совершенно бесконтрольной.

Несмотря на такую перспективу, Мамука Арешидзе считает, что успехи Эрдогана кратковременны, и в ближайшем будущем те процессы, которые развиваются в Турции сегодня, обернутся ей очень плохо.

«Эрдоган выпустил на улицы те темные силы, которые есть во всех странах и которые, как правило, пользуются такими катаклизмами. Эти люди ориентированы на расправы… Ситуация особенно осложнилась после того, как речь зашла о восстановлении смертной казни… Если смертную казнь вновь введут для наказания политических противников, это приведет к распаду государственной системы и изоляции Турции», — пояснил эксперт.

Он опасается, что в результате такого развития процессов бразды правления могут выскользнуть из рук Эрдогана, а стабильности и экономике страны будет нанесет огромный удар. Такая нестабильная Турция, по мнению Арешидзе, может оказаться очень опасной для Грузии.