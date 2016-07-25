Москва, 25 июля, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Российская пловчиха, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова не поедет на летнюю Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 25 июля, заявил журналистам глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Александр Дейнека. Пловцы прыгают (фрагмент). 1947

Он напомнил, что в решении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Игры есть пункт, согласно которому рекомендуется не допускать до Олимпиады тех спортсменов, которые когда-либо имели проблемы с допингом.

Жуков также отметил, что многие спортсмены во всем мире предлагают сделать это правило универсальным. «Почему российские спортсмены только наказаны… Этим нарушается принцип равенства. Ефимова не сможет поехать? Да, Ефимова была дисквалифицирована», — отметил глава ОКР.

Напомним, накануне министр спорта России Виталий Мутко заявил, что вопрос участия Ефимовой в Олимпиаде находится в руках МОК.

Кроме того, спортивный юрист Артем Пацев заявил, что российские спортсмены, не допущенные на Олимпиаду, в число которых попала Ефимова, готовят иски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, допинг-проба Ефимовой взятая после 1 января 2016 года, показала положительный результат на мельдоний. Сперва её отстранили от соревнований, но затем FINA сняла с неё все обвинения.