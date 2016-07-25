Рыбинск, Ярославская область, 25 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. 4−8 августа в Рыбинске Ярославской области пройдет Кубок России по классическому парашютизму. Соревнования посвящены памяти Татьяны Осиповой, заслуженного мастера спорта, двукратной абсолютной чемпионки мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Состязания на Кубок пройдут на аэродроме «Южный». Участвовать в них будут порядка 50 сильнейших спортсменов-парашютистов страны. В частности, заявки прислали парашютисты из Свердловской, Ивановской, Тюменской областей, Ингушетии и Западного военного округа. В том числе ждут на соревнованиях Дмитрия Максимова, двадцатикратного чемпиона мира, обладателя десяти кубков мира по парашютному спорту, пятикратного чемпиона Европы. На российских же чемпионатах этот спортсмен доказывал свое бесспорное лидерство более 40 раз. Наряду с такими мастерами участие в турнире примут и молодые, еще неизвестные спортсмены.

«Это будет традиционно интересная и увлекательная борьба, принять участие в турнире, посвящённом памяти коллеги, считают своим долгом и делом престижа многие спортсмены и тренеры. Некоторые знали её лично», — пояснил и.о. начальника Рыбинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Александр Соколов.

Гостям турнира также предоставится возможность совершить прыжок с высоты в 2000 метров в тандеме с инструктором. Также, в завершение соревнований, 7 августа пройдут показательные выступления парашютистов.

Площадкой Кубка Рыбинск стал не случайно — здесь была одна из сильнейших парашютных школ СССР, где воспитали не одного чемпиона мира. В том числе и Татьяну Осипову, чье имя носят соревнования. Татьяна Осипова погибла 21 июля 2000 года во время подготовки к Чемпионату Мира при крушении вертолета МИ-8.