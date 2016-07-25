Мюнхен, Германия, 25 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум. После беспорядочной стрельбы в Мюнхене, в которой были застрелены 10 человек, обер-бургомистр Дитер Райтер намерен усилить меры безопасности на «Октоберфест», передает Spiegel.

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«Я считаю, что это можно интенсифицировать через контроль сумок и рюкзаков. Возможно, следует подумать даже о запрете рюкзаков», — говорит Райтер Bayerischer Rundfunk. Член СДПГ рассчитывает на «понимание» граждан в этом вопросе.

Напомним, 22 июля немец иранского происхождения расстрелял прохожих на территории Олимпийского торгового центра. 18-летний Давид С. имел при себе рюкзак, в котором были найдены сотни боезарядов. 27-летний сириец, подорвавший себя 24 июля в Ансбахе, также имел при себе рюкзак со взрывчатыми веществами.