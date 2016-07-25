Ярославль, 25 июля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, выдвинувший свою кандидатуру на выборы депутатов Государственной Думы России, в процессе сбора подписей столкнулся с серьезными трудностями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сборщики подписей, люди настроены агрессивно и не хотят ставить свою подпись в поддержку выдвижения Михаила Крупина.

фото Сергея Хабибулина на странице в Facebook Агитационные материалы Михаила Крупина на встрече в администрации Переславского района

«За несколько дней работы нам удалось собрать очень мало подписей в поддержку выдвижения Крупина. Люди предлагали нам идти домой, встречались и нецензурные ругательства в адрес кандидата», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сборщик подписей, работавший в одном из районов 195 одномандатного избирательного округа.

Трудно сказать характеризует ли данная информация ситуацию в целом, но в ярославской политической среде муссируются слухи о том, что Михаил Крупин все-таки не примет участие в избирательной кампании. Несмотря на это листовки Михаила Крупина висят во всех районах, входящих в 195 избирательный округ по выборам депутатов Госдумы России.

Для регистрации в качестве кандидата в депутаты по 195 одномандатному избирательному округу Михаилу Крупину необходимо собрать и предоставить до 3 августа в Избирательную комиссию Ярославской области 15 350 подписей в свою поддержку.

Между тем, по жалобе депутата Переславль-Залесской городской думы Сергея Хабибулина и депутата Государственной Думы РФ Анатолия Грешневикова об использовании Михаилом Крупиным должности Уполномоченного по правам ребенка для предвыборной агитации были взяты объяснения.

«Мы взяли объяснения у Михаила Крупина. Он сообщил, что указанное в жалобе мероприятие проходило в рамках его деятельности как детского омбудсмена и не несло никакой агитационной задачи. Разбираться со сложившейся ситуацией теперь будет полиция», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.