Барнаул, 25 июля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. На завершившимся в Риме чемпионате Европы по грэпплингу алтайская спортсменка, представляющая клуб смешанных единоборств Top Team Siberia Ирина Громова, завоевала две золотые медали в двух разделах (в кимоно и без кимоно). Об этом ИА REGNUM сообщил один из основателей клуба Александр Локтев.

личный архив Ирины Громовой Алтайские бойцы ММА победили в престижном чемпионате

Он пояснил, что все схватки спортсменка выиграла досрочно — болевыми приёмами. В поединке «без кимоно» соперницами алтайской спортсменки были итальянка и украинка, а финале — представительница Франции. Во второй день — «в кимоно» Ирина Громова победила украинку и двух итальянских соперниц.

«Это действительно событие для нашего клуба и края в целом. До этого Ирина стала чемпионкой России в разделе в кимоно и серебряным призером в разделе без кимоно. Для Алтайского края это первая крупная победа по грэпплингу, столь стремительно развивающемуся виду спорта в мире. Как известно, грэпплинг является базой для многих бойцов ММА». — отметил Александр Локтев.

Он выразил надежду, что и на Чемпионате Мира барнаульская спортсменка покажет хороший результат.