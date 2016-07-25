Ярославль, 25 июля, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Для участия в выборах депутатов Государственной Думы России в Ярославской области по двум одномандатным округам выдвинулось 25 кандидатов. 13 хотят побороться за мандат в 194 округе и 12 — в 195-м. 22 июля Избирательная комиссия региона зарегистрировала первого кандидата — им стал руководитель областного отделения ЛДПР, депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов. В 195 одномандатном округе пока ни один кандидат не прошел регистрацию.

«В целом все кандидаты предоставили все необходимые документы. Некоторые уточнения придется внести двум кандидатам в 195 избирательном округе. У представителя «Справедливой России» Анатолия Грешневикова есть в документах ошибки чисто технического характера, а представитель «Партии Роста» Евгений Тарло не предоставил комиссии один документ. Время на исправление данных ошибок у кандидатов еще есть», — заявил председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

В целом, как отметил председатель облизбиркома, выдвижения кандидатов прошло достаточно спокойно. Комиссия под объективами фото и видео камер принимала у претендентов на участие в выборах, необходимые для выдвижения документы.

На вопрос о кандидатах-двойниках Олег Килипченко ответил, что для отказа в регистрации кому-то из кандидатов-однофамильцев нет законных оснований.

«У нас две пары однофамильцев в 194 избирательном округе. Депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев и представитель партии «Родина» Андрей Воробьев. Оба они вели информационную кампанию, и, сложно сказать, что кто-то из них является техническим кандидатом. Что касается двух Грибовых — выдвинутого от «Единой России» председателя Общественной палаты области Александра Сергеевича, и представителя «Гражданской Платформы» Александра Валерьевича. То тут ситуация сложнее. Но документы в комиссию первым предоставил Александр Валерьевич Грибов. Законных оснований отказать кому-то из них в регистрации у нас нет», — сообщил Олег Килипченко.

Избирательная комиссия региона внимательно проверила документы кандидатов-однофамильцев. Никто из них не менял фамилию в течении года перед выборами. Если бы такие изменения имели место быть, то в избирательном бюллетене были бы прописаны обе фамилии кандидата в депутаты. В настоящий момент Министерство внутренних дел проверяет кандидатов на наличие судимостей. Полный список зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы определится после 13 августа.