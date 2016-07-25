Ярославль, 25 июля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. На территории Ярославской области функционируют более двух с половиной десятков загородных детских лагерей и шесть санаториев, в которых ежегодно отдыхают и поправляют здоровье более 20 тысяч детей. Правительство региона заявляет, что организация оздоровительных кампаний для детей и подростков является одним из приоритетных направлений его работы.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Жилой корпус. ДОЛ «Молодая гвардия»

Корреспондент ИА REGNUM посетил один из популярных детских оздоровительных лагерей в Ярославской области «Молодая гвардия» и оценил состояние его материально-технической базы.

Алексей Яковлев ИА REGNUM ДОЛ «Молодая гвардия»

По сообщениям ряда региональных СМИ, ранее, в начале июля этого года, Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин посетил с внеплановой проверкой детский оздоровительный лагерь «Чайка». По мнению детского омбудсмена, главной насущной проблемой является отсутствие на территории лагеря бассейна.

«У лагеря есть проблемы — будем их решать совместно с правительством. Потому что задача президентом поставлена пропаганда здорового образа жизни. Есть земельные проблемы — мы найдем инструментарий. В лагере все педагоги и администрация говорят о необходимости бассейна. В лагере, который находится на Волге, необходимо, чтобы дети купались», — заявил Михаил Крупин в эфире местного телеканала Первый Ярославский.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Въезд в ДОЛ «Молодая гвардия»

О других проблемах организации летнего оздоровительного отдыха детей на территории Ярославской области Михаилу Крупину, видимо, не известно.