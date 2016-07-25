Киев, 25 июля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Дороги

JoshuaDavisPhotography Плохие дороги

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире «5 канала» заявил о неэффективном использовании зарубежных кредитов на ремонт украинских автодорог: «К сожалению, сегодня мы постоянно просим помощь, но когда она предоставляется — мы используем совсем незначительный ее процент. В случае украинских дорог речь шла о менее 10%. Сейчас и Всемирный банк готов предоставить порядка миллиарда долларов США, и Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить порядка 700 миллионов»

При этом министр рассказал, что к настоящему времени Украина имеет заявки от четырёх зарубежных компаний (Германия, Италия, Турция, Азербайджан), которые готовы строить дороги на Украине: «Они готовы приходить и строить качественные дороги, к тому же, не просто приехав из-за границы, а зарегистрировавшись в Украине, платя налоги в Украине, нанимая украинских работников».

Также во время брифинга 18 июля министр отметил, что в следующем году на ремонт автодорог планируется выделить 19 млрд грн, т. е. вдвое больше, чем в текущем.

Залогом эффективности расходования этих средств должна стать реформа «Укравтодора» — компании, которая отвечает за функционирование дорог. Главой ликвидационной комиссии компании был назначен Артём Гриненко, ранее занимавший пост советника министра транспорта и инфраструктуры. Владимир Омелян, представивший чиновника журналистам во время брифинга, попросил прессу о поддержке: «Большая просьба поддержать реформу «Укравтодора». Это нужно всем нам, это нужно стране. Коррупции больше не будет».

Председатель Киевской ОГА Максим Мельничук во время встречи с Американско-украинским деловым советом сообщил о проекте строительства кольцевой автодороги вокруг Киева: «Одним из наибольших стратегических проектов для Киевской области на этот год является БКАД вокруг Киева… Я думаю, к концу июля КОГА будет иметь возможность лично представить этот проект для инвесторов». По словам чиновника, к реализации проекта могут быть привлечены компании из Франции и Китая. После окончания строительства дорогу планируют передать в государственную собственность, а инвестор получит возможность компенсировать свои затраты развитием придорожной инфраструктуры.

При этом, как следует из интервью Владимира Омеляна Bloomberg, кольцевая дорога вокруг Киева может стать платной. С неё, а также с трассы Киев-Одесса, Украина может начать развивать формат концессионного строительства дорог, пользование которыми водителям придётся оплачивать непосредственно. Впрочем, глава министерства обещает, что будут и дублирующие маршруты, проезд по которым останется бесплатным.

Главной загвоздкой остаётся отсутствие необходимой законодательной базы, поэтому успех проекта во многом зависит от того, как скоро Верховная Рада сможет разработать и принять соответствующий закон, упрощающий выход иностранных компаний на наш рынок: «Мы хотим максимально либерализовать наш подход к тендерам для дорожных работ и позволить иностранным компаниям участвовать в торгах», — сказал министр.

В «Укравтодоре» определили десятку самых плохих дорог Украины, о чём сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В десятку вошли Одесса — Рени; КПП «Тимково» — Балта — Первомайск — Домановка — Александровка; Львов — Радехов — Луцк; Чугуев — Меловое; Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бибрка — Львов; Одесса — Вознесенск — Новый Буг; Днепр — Николаев; Львов — Самбур — Ужгород; Александровка — Кировоград — Николаев; Кировоград — Платоново. Четыре из десяти дорог находятся в Николаевской области.

Авторы исследования также отметили, что за последние 5 лет на Украине было отремонтировано 2641 км дорожного покрытия, что составляет примерно 2% от общего количества. Большинство же автодорог капитально не ремонтировались 35−40 лет.

На печально известной трассе Одесса — Рени, возглавляющей этот печальный рейтинг, в данный момент продолжается ремонт, начатый более месяца тому назад. Согласно заявлению начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы в комментарии изданию «Страна.ua», ремонтируется 4 участка трассы общей протяжённостью 17 км (примерно 5,9% её общей протяжённости): «Проведены тендеры еще по восьми участкам (около 39 км), и 22 июля с подрядчиками будут подписаны соответствующие договора, и 23-го июля ожидаем начало работы по ним». Те участки, что уже ремонтируются, планируется сдать в эксплуатацию до конца июля. При этом на ремонт всей трассы денег не хватит: средства предусмотрены лишь на 59 км. Проведение работ финансируется за счёт «Укравтодора», Фонда регионального развития при содействии Кабмина и бюджетного комитета Верховной Рады, а также таможенных поступлений, поясняет Олег Варивода.

Именно поступления от таможни Владимир Омелян называет самой большой проблемой ремонта. В интервью изданию «Цензор.Net» он заявил, что согласно договорённостям, 50% сверхплановых поступлений от Одесской таможни должны были идти на ремонт трассы. И в данный момент по этому направлению имеется недофинансирование в размере 0.5 млрд грн. Причиной такой ситуации он называет конфликт между руководителем таможни Одессы (Юлия Марушевская) и главой Фискальной службы Украины (Роман Насиров).

Комплексы весового контроля в портах, об установке которых Владимир Омелян заявлял в конце июня, в первой декаде июля были установлены уже в 12 областях Украины (к середине месяца — в 18-ти). Как заявляет пресс-служба Министерства транспорта, в данный момент ведутся переговоры по ремонту габаритно-весовых комплексов в Житомирской, Николаевской, Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Как сообщает глава «Укртрансбезопасности» Михаил Ноняк в интервью «Центру транспортных стратегий», по состоянию на середину июля количество комплексов весового контроля в областях Украины достигло 26-ти. При этом проблемы всё равно остаются: «На некоторых площадках нет освещения для круглосуточного режима, некоторые из них вообще не пригодны для установки ГВК. И потому мы не можем в той или иной области запустить габаритно-весовой контроль. Плюс есть кадровые проблемы в самом Укравтодоре, есть кадровые проблемы и у нас. Но мы делаем все возможное, чтобы все же запустить весовой контроль по всей территории Украины».

Также чиновник сообщил, что Украина нуждается в гораздо большем количестве таких комплексов. Закупить их планируется за средства ЕС: «У нас есть сумма 106 миллионов гривен на закупку передвижных лабораторий, которые будут включать в себя, в том числе, и комплекс ГВК. То есть это будет автомобиль, оборудованный всеми техсредствами (для проверки крепления грузов, технического состояния ТС, с соответствующим программным обеспечением, с видеонаблюдением онлайн, со всеми необходимыми приборами для инспекторов, с комплексом ГВК). За эти 106 миллионов гривен мы планируем закупить 71 такую лабораторию».

Железные дороги

В ходе реструктуризации «Укрзализница» избавится от непрофильных активов. Об этом заявил глава украинской госкомпании Войцех Бальчун во время встречи в Американской торговой палате в Киеве: «Нам не нужны гостиницы, спортклубы, больницы. Мы должны сосредоточиться на основных источниках дохода от нашей деятельности. Если мы создадим новую бизнес-модель, сможем выйти на международный уровень». По словам чиновника, в компании наблюдается дефицит парка грузовых вагонов, оцениваемый в 10 тысяч единиц, и в первую очередь нужно сосредоточиться на его ликвидации.

Что же касается пассажирских перевозок, чиновник призывает быть готовым к тому, что модернизация затянется на годы даже в случае наличия необходимого финансирования: у Украины попросту не хватит производственных мощностей. «Пока модернизация произойдет, мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы в краткие сроки повысить стандарты обслуживания», — отметил он. По словам главы компании в интервью изданию «Фокус», разработкой новых стандартов обслуживания пассажиров в поездах уже занимается специальный комитет: «Его задачей является подготовка совершенно новых, переосмысленных стандартов обслуживания пассажиров в поездах. И здесь я имею в виду чистую постель, климатизацию, чистоту в туалетах. То есть простые, понятные вещи».

Владимир Омелян в интервью «Экономической правде» заявил, что спустя 2 месяца после назначения глава «Укрзализницы» ещё не предоставил ему план реформирования компании. Войцех Бальчун заочно отвечает министру в интервью еженедельнику «Новое время»: «Сначала мы должны подготовить многолетнюю стратегию развития подвижного состава. Такой стратегии нет. Честно говоря, у нас даже нет стратегии развития компании. Мы ее начали разрабатывать в течение последних нескольких месяцев. Мы создаем не виртуальный, а рабочий основной документ, который определит то, как будет развиваться компания в долгосрочной перспективе». Глава компании допускает, что процесс создания такой стратегии может быть отдан на аутсорсинг, после чего в ходе тендера будут выбраны оптимальные решения.

При этом реформа, похоже, не затронет сам характер работы компании. Как заявил Бальчун в эфире Еспресо. TV, рынок грузовых перевозок Украины останется монополизированным: «Очевидно, что рынок является несколько иным, чем в Польше. В Польше мы находились на либерализированном рынке, очень конкурентном, где должны были ежедневно бороться за каждую тонну товаров, которую перевозили. Зато на Украине иначе. Фактически «Укрзализныця» является и в дальнейшем монополистом на рынке».

Первый замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов в интервью радио «Голос столицы» оспаривает мнение главы «Укрзализницы»: «Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Это соглашение требует либерализации рынка железнодорожных перевозок, в том числе грузовых… то есть на рынок необходимо пустить частные компании».

Канадская компания Bombardier, один из крупнейших производителей железнодорожной техники в мире, планирует создать на Украине совместное производство локомотивов и другой техники. Это намерение зафиксировано в меморандуме, подписанном 11 июля представителями Bombardier и руководством «Укрзализницы».

Похожий документ украинская компания подписала и с американской General Electric, о чём сообщил Владимир Омелян в заявлении для прессы: «На площадке Министерства инфраструктуры мы подписываем два стратегических и политических документа о сотрудничестве с GE. Это решение не случайно: мы долго взвешивали позиции всех игроков на мировом рынке. Мы понимаем, что GE — компания №1 в мире по производству дизельных локомотивов».

«Украинские железные дороги входят в десятку крупнейших железных дорог мира. И потому украинские железные дороги привлекают внимание всех мировых производителей железнодорожной техники», — комментирует ситуацию эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

Порты

Ряд украинских портов (Херсонский, Бердянский, Одесский) запретили въезд автомобилям с перегрузом. «Мы перестали принимать машины с перегрузом. Вообще. Приказом по предприятию. Изменили технологическую схему так, что сначала машина заходит на весы, а уже потом визируется. Или не визируется, если вес больше допустимого», — комментирует ситуацию руководитель Херсонского морского торгового порта Андрей Соколов. Учитывая, что именно автодороги Херсонской области составляют едва ли не половину десятки наихудших дорог Украины, следует признать такие меры вполне уместными.

Согласно данным ГП «Администрация морских портов Украины», в январе-июне 2016 года морские порты перевалили 63,251 млн тонн грузов, что на 11,4% ниже показателей за соответствующий период 2015 года. АМПУ сообщает, что перевалка экспортных грузов в морских портах страны составила 48,577 млн тонн, что на 1,3% ниже, чем в январе-июне прошлого года, импортных — 8,064 млн тонн (на 13,5% ниже). Консультант ЦТС-Консалтинг Андрей Исаев указывает, что менее всего снизилась экспортная перевалка (2%). За ней следует импорт (14%), транзит (46%) и, наконец, внутренние перевозки, снизившиеся почти вдвое. «На фоне большинства портов исключение составляет Николаев, где объемы выросли за счет высокой доли сельскохозяйственных грузов (зерна и растительного масла) в перевалке. Рост перевалки в Измаиле и Скадовске произошёл за счет переориентации части грузопотока черных металлов из больших портов. МП Усть-Дунайск удалось нарастить перевалку за счет привлечения местного грузопотока (зерно и нефтепродукты)», — сообщает эксперт.

АМПУ подтверждает его слова: перевалка зерновых выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,536 млн. тонн против 15,476 млн. тонн в прошлом году.

Темпы роста перевалки зерновых и недостаток зерновых терминалов приводят к неоправданно высоким тарифам на перевалку этих грузов. Об этом говорит председатель совета директоров Группы компаний «Ю-ПОРТ» Дмитрий Жминько: «Ввиду нехватки глубоководных зернотерминалов и малого предложения свободных терминальных мощностей мы можем признать в качестве следствия повышение ставки на перевалку. Так, на некоторых терминалах ставки были доведены до $20/т и более. И, хотя в сезон 2015/2016 маркетингового года мы видим определенное снижение (до усредненного $17−19/т), показатели тарифов являются шокирующими по сравнению со средними европейскими, составляющими порядка $5−7/т».

По мнению Владимира Омеляна, Украина сможет попытаться компенсировать потерянные торговые связи с Россией привлечением морских перевозчиков из Азии в страны Балтики. Об этом он также заявил во время интервью изданию Bloomberg: «Я хотел бы привести переговоры с China Shipping и Портом Dubai к успешному завершению… Мы начали обсуждать предыдущие возможности с Hutchison Port Holdings Ltd. Существует четкое понимание того, что логистика в портах Украины не отвечает современным требованиям. Много портов должны быть перестроены», — сказал он, добавив, что администрация Порта Dubai рассматривает возможность инвестиций в Одесский порт». По словам министра, инвесторов очень интересуют возможная приватизация портов или же формат концессии.

Эксперт «Фонда общественной организации» Юрий Гаврилечко считает, что продажа или концессионирование портов может лишить Украину контроля над экспортно импортными потоками: «Из-за коррумпированной таможни было и так всё очень плохо, а когда порты станут частными, Украина не сможет в принципе ничего контролировать, что через них проходит. Во-вторых, прибыль госпортов сейчас можно абсолютно спокойно потратить полностью в бюджет. После того, как они станут частными, в бюджет может попасть только налог на прибыль, а это намного меньше. Меньше денег в бюджете — меньше возможностей платить тем самым таможенникам, чтобы было меньше коррупции», — считает эксперт.

Мининфраструктуры пытается поддержать реанимацию проекта «Одесса-Броды», о которой было объявлено в ходе визита Петра Порошенко в Баку в середине июля: «Несколько часов назад тарифным комитетом Мининфраструктуры было удовлетворено ходатайство «Укртранснафты» по установлению экономически привлекательных тарифов портовых сборов на заходы танкеров с нефтью в порт «Южный» и установлена 75% скидка портовых сборов на такие танкеры в режиме транзита». Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Укртранснафты» Андрей Пасишник в комментарии для прессы. Последствия данного решения пока неизвестны.

Статистика

Согласно данным Госстата, перевозка грузов в январе-июне выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 291 млн тонн. Пассажироперевозки за тот же период сократились на 6,6% — до 2,414 млрд человек. Таким образом, тенденция к росту перевозки грузов сохраняется и развивается, пассажироперевозки стагнируют на том же уровне, что и месяц назад.

Транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт увеличилась на 0,1% — до 136,7 млн тонн. Перевозка черных металлов возросла на 12,5%, кокса — на 15,7%, цемента — на 9,6%, нефти и нефтепродуктов — на 9,6%, зерна и продуктов помола — на 2,9%, каменного угля — на 0,6%. В то же время объем перевозки стройматериалов снизился на 19,7%, лома черных металлов — на 24,9%, химических и минеральных удобрений — на 5,4%, железной и марганцевой руды — на 4,4%, лесных грузов — на 7,8%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом заграничные составили 57,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы сократились на 13%. В целом объем перевозок водным транспортом увеличился на 2,3% — до 2,5 млн тонн. В январе-июне текущего года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом — на 8,5% до 51,1 млн тонн. В частности, перекачка газа возросла на 14,3%, аммиака, которая составляла только транзит, — на 9,8%. Перекачка нефти сократилась на 16,8%. Транзит газа вырос на 31,1%, нефти — снизился на 17%.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе-июне увеличилась на 18,3% — до 0,034 млн тонн.

На фоне общего падения пассажироперевозок авиакомпании рапортуют об увеличении перевозок на 19,1% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года — до 3,253 млн чел. Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 13,1% (5,326 млн. чел).

Согласно данным ПАО «Укрзализныця», за первое полугодие 2016 года в международном сообщении перевезено 81,4 млн т грузов — на 12,3 млн т меньше, чем годом ранее. Основная причина спада — существенное сворачивание перевозок на экспорт, — 12,7% или — 8 млн т, до 54,7 млн. Несколько компенсировали падение перевозки импортных грузов, где зафиксирован рост на 6% (+1 млн т), до 18 млн т. Выросли и перевозки во внутреннем сообщении — плюс 15%, до 81,2 млн т грузов. В целом за 6 месяцев по сети УЗ перевезено 162,6 млн т грузов — на 1,3% меньше, чем годом ранее.