Салехард, 25 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. На тушение пожаров в Ямало-Немецком автономном округе направили команды ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в регионе объявлен режим ЧС. Большинство пожаров действуют на труднодоступных территориях.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент). 1910

«Сегодня в целях оказания помощи лесопожарным службам региона в стабилизации лесопожарной обстановки Оперативным штабом Рослесхозапринято решение о дополнительной переброске в округ 104 авиапожарных ПДПС ФБУ"Авиалесоохрана», в том числе — четверых летчиков-наблюдателей», — заявили в «Авиалесоохране».

По данным на утро 25 июля, в ЯНАО действуют 18 пожаров на территории 17 тысяч Га. Основной причиной возгораний называют высокую грозовую активность.

«На сегодняшний день на территории Ямало-Ненецкого автономного округа установилась высокая, местами чрезвычайная опасность в лесах по условиях погоды», — отметили в ведомстве. Режим ЧС действует на всей территории округа.

В тушении пожаров задействованы 650 человек, включая 75 авиапожарных «Авиалесохраны», 98 авиапожарных ПДПС из Ханты-Мансийска и 40 авиапожарных из Тюмени.