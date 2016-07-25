Архангельск, 25 июля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В первом полугодии цены на продовольственные товары в Архангельской области выросли на 2,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Игорь Грабарь. Цветы и фрукты на рояле. 1904

По данным статистики, плодоовощная продукция, включая картофель, подешевела на 4,6%, в том числе огурцы свежие — на 48,8%, помидоры свежие — на 24,6%. В тоже время зафиксировано повышение цен на чеснок — в 1,5 раза, свёклу столовую — на 49,5%, морковь — на 30,1%, лук репчатый — на 29,4%, капусту белокочанную свежую — на 21,6%, картофель — на 17,1%. Фрукты и цитрусовые стали дороже на 3,8%, в том числе лимоны — на 36,7%, виноград — на 19,6%, яблоки — на 8,7%, груши — на 7,9%. Цена на апельсины снизилась на 25,7%.

Сыры подорожали на 5,5%, в том числе национальные сыры и брынза — на 7%, сыры плавленые — на 6,3%, сыры сычужные твёрдые и мягкие — на 5,3%. Крупы и бобовые стали дороже — на 4,3%, в том числе крупа гречневая-ядрица — на 15,3%, крупы овсяная и перловая — на 5%. При этом снизились цены на пшено — на 2,3%, рис шлифованный — на 1,6%. Среди других продуктов питания наблюдался рост цен на соки фруктовые — на 12,3%, сухие супы в пакетах — на 11,7%, карамель — на 10,3%, сельдь солёную — на 9,9%, печень говяжью — на 9,8%, консервы мясные — на 9,1%, консервы рыбные — на 7,8%. Яйца куриные подешевели на 26,9%, свинина — на 5%, окорочка куриные — на 3,3%, баранина (кроме бескостного мяса) — на 1,3%, фарш мясной — на 1%. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,9%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за этот период увеличилась на 5% и составила на конец I полугодия 2016 года 4534,5 рубля в расчёте на человека в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились за этот период на 8,2%. Свои расходы северяне сократили на 2, 4%.