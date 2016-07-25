Хельсинки, 25 июля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Активные поставки молочной продукции из Прибалтики угрожают молочной отрасли Финляндии, пишет финский национальный вещатель Yle. Издание отмечает, что после начала войны санкций между РФ и ЕС, в Финляндии уже закрылось порядка полутысячи молочных хозяйств. С другой стороны на отрасль влияет отмена квот в ЕС и переизбыток продукции в Прибалтике, особенно в Литве.

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

Экономисты, опрошенные изданием, констатируют сужение молочной отрасли и отмечают, что если положение не измениться финские производители столкнуться с серьезным кризисом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после ответных санкций России в отношении ЕС, литовская молочная отрасль оказалась на грани исчезновения. Основным рынком сбыта для Литвы традиционно являлась Россия. Литовские молочники стали искать выходы на другие рынки, а закупочные цены на молоко достигли исторического минимума.