Псков, 25 июля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Пскове прокурором города утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника ДПС. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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По данным следствия, в марте 2016 года обвиняемый остановил автомобиль жителя Пскова, предложил ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и, несмотря на отрицательные показания алкотестера, сообщил ему о наличии у него признаков алкогольного опьянения.

При этом пообещал освободить его от ответственности за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей — деньги автомобилист инспектору передал.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд. «Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — отметили в прокуратуре региона.