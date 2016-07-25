Москва, 25 июля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Мужчина и девушка, которые были убиты на автомобильной парковке в Москве, встречались около четырех лет. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил источник в правоохранительных органах.

Любовь и смерть

«На момент убийства пара молодых людей, застреленных неизвестным на автомобильной парковке в Москве, встречалась около 4 лет», — уточнил источник.

25 июля Главное следственное управление СКР по столице сообщило, что по факту обнаружения 2-х тел погибших на севере Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Преступление было совершено 25 июля на автомобильной парковке вблизи жилых домов по Керамической улице в г. Москве. Молодые люди, получившие огнестрельные ранения, скончались на месте преступления.

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