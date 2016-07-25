Душанбе, 25 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Членами верхней и нижней палат парламента, а также правительства Таджикистана (РТ) могут быть только граждане страны. Получение гражданства другого государства теперь стало основанием для лишения их полномочий. Соответствующие изменения и дополнения в ряд законов, одобренных ранее верхней палатой парламента, подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщила пресс-служба главы государства.

sstoryteller.com Нерушимая клятва

Президент подписал законы «О международных договорах РТ», «Об обращении физических и юридических лиц», а также о внесении изменений и дополнений в конституционные законы «О правительстве Республики Таджикистан», «О судах Республики Таджикистан», «О Маджлиси Оли» (о парламенте — прим. ИА REGNUM ) и в Трудовой кодекс страны.

«Законы приняты с целью осуществления изменений и дополнений, внесенных в Конституцию Республики Таджикистан 22 мая 2016 года, и направлены на дальнейшее укрепление государственной власти», — напоминает пресс-служба и подчеркивает, что присяга членов правительства и парламента «о честном служении и верности народу, Родине и Президенту страны составляет основную часть норм названных конституционных законов».

Радио «Озоди» отмечает, что таким образом депутаты именем народа будут клясться тратить все свои силы на развитие и повышение авторитета Таджикистана и действовать по совести при составлении и принятии законодательных актов.

«Давать кому-то клятву или просто клясться в таджикском обществе считается значимым поступком. Люди больше доверяют тому, кто клятвой подтверждает свое сказанное. Тем не менее, эксперты не столь оптимистичны. Они утверждают, что нарушать клятву стало в таджикском обществе также обыденным делом, это происходит ежедневно», — добавляет издание.