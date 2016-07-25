Москва, 25 июля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации приветствуют решение Международного олимпийского комитет (МОК), который не стал отстранять всю сборную России от участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы приветствуем (решение МОК), — сказал представитель Кремля. — Мы считаем, что это положительное решение, положительно его расцениваем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отстранять всю сборную России от участия в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Решение об участии российских атлетов будут принимать международные федерации по олимпийским видам спорта на основе выработанных МОК критериев.

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