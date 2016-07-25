Киев, 25 июля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Киеве впервые под председательством первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива прошло межведомственное совещание по вопросам Крыма, информирует пресс-служба украинского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пришелец

Согласно источнику, на мероприятии министр «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Вадим Черныш заявил, что правительство в Киеве «собирается принять новые меры, чтобы помешать интеграции Крыма в состав Российской Федерации».

«Результатом (совещания) стало соответствующее поручение первого вице-премьер-министра всем заинтересованным министерствам и ведомствам для того, чтобы скоординировать работу на всех заданных направлениях и предпринять усилия, направленные на противодействие тому, что происходит на полуострове — попытке интегрировать его в Российскую Федерацию», — сказал Черныш.

В частности, участники совещания обсудили «проблему» строительства Керченского моста.

«По поручению Степана Кубива должна быть рассмотрена техническая сторона дела. Также эти документы и материалы должны быть предоставлены Министерству иностранных дел и Министерству юстиции, для того чтобы использовать возможности в рамках Конвенции ООН по морскому праву», — рассказал Черныш.

При этом заявлено, что правительство Украины изучает возможность международных судебных исков в отношении России относительно добычи газа на украинском шельфе Черного моря и использования биоресурсов в украинских территориальных водах.

Кроме того, согласно отчету, на совещании рассматривались проблемы защиты культурных ценностей, которые остались на полуострове — скифского золота, картинной галереи Айвазовского, Херсонеса и других памятников, внесенных в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

«Рассматривалась стратегия относительно вещания, которая будет принята в ближайшее время и согласована со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания», — добавил Черныш.

Чиновник сообщил о планах Киева создать вблизи административной границы с Крымом специального Центра административных услуг для украинских граждан, а также ввести квоты на обучение в ВУЗах для абитуриентов с неподконтрольных территорий.

«Связь с гражданами, которые проживают в Крыму, должна быть не только сохранена, но и все время углубляться. Тогда люди будут чувствовать, что они часть украинского общества, но вынужденно живут под оккупацией», — считает Черныш.