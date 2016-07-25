Рига, 25 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В июне 2016 года незначительно снизилось число нуждающихся людей в Латвии, свидетельствует информация Министерства благосостояния страны, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

Так, в первом летнем месяце оно составляло 2,37% от общего числа населения Латвии (в мае число нуждающихся было 2,49%, в апреле — 2,61%, в марте — 2,63%, в феврале — 2,64%, в январе и декабре — 2,6%). В ноябре 2015 года число нуждающихся составляло 2,62%, в октябре, сентябре и августе — 2,65%.

По официальным данным Министерства благосостояния, в июне 2016 года в стране был зарегистрирован 46 401 нуждающийся житель — на 2491 меньше, чем в мае.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в июне по сравнению с маем число нуждающихся жителей сократилось на 1100, в то время, как население Латвии в июне составляло 1 961 600 млн человек, в мае — 1 962 700.

Добавим, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Отток из страны людей, является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных. Так, по данным Центрального статистического управления, в мае официально численность населения Латвии уменьшилась на 1900 человек. В реальности эта цифра гораздо больше, так как многие уезжающие не меняют задекларированный адрес проживания и формально остаются в Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Eurostat за первый квартал 2016 года Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению числа работающих жителей — количество работающих уменьшилось на 0,1%, большее сокращение числа работающих в первом квартале было только в Польше — 0,5%.

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