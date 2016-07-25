Тутаев, Ярославская область, 25 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Жители Тутаева Ярославской области выразили возмущение строительством новой автостанции вблизи жилого дома. Люди требуют защиты со стороны уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате регионального омбудсмена.

фото сайта yarregion.ru Сергей Бабуркин на месте строительства автостанции

В адрес Сергея Бабуркина поступило коллективное обращение жителей Тутаева, протестующих против строительства новой автостанции в непосредственной близости с их домом. Проект строительства предусматривает площадку для посадки-высадки пассажиров, пункт для продажи билетов, а также стоянку для автобусов.

С одной стороны, автостанция это хорошо. С другой — ее обустраивают так близко к жилой застройке, что местные жители всерьез обеспокоены безопасностью своего дальнейшего проживания. Они беспокоятся, что работа автостанции приведет к увеличению загазованности, появлению большого количества бытового мусора. Кроме того, буквально впритык к новой автостанции расположена детская игровая площадка.

Сложившуюся ситуацию Сергей Бабуркин обсудил с главой администрации Тутаевского района Сергеем Левашовым.

«Глава администрации района заверил, что органы местного самоуправления примут все меры к сохранению благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Кроме того, все проблемные вопросы будут обсуждаться в рамках рабочего совещания, на которое будут приглашены не только жители дома, но и контрольно-надзорные органы, а также застройщик. Ситуация находится на контроле у общественного помощника уполномоченного в Тутаевском муниципальном районе Любови Новоселовой», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате омбудсмена.